PasaulisKonfliktai ir saugumas

JAE atominėje elektrinėje po drono smūgio kilo gaisras

2026 m. gegužės 17 d. 14:39
Pasak Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) valdžios institucijų, sekmadienį Abu Dabio emyrate po drono smūgio atominei elektrinei joje kilo gaisras. Priduriama, kad nukentėjusių nėra, o radiacijos lygis taip pat nepakito.
Daugiau nuotraukų (1)
„Abu Dabio valdžios institucijos reagavo į gaisrą, kuris kilo elektros generatoriuje už Barakos atominės elektrinės vidinio perimetro ribų Al Dhafros regione ir buvo sukeltas drono smūgio“, – socialiniam tinkle rašė Abu Dabio žiniasklaidos biuras socialiniuose tinkluose.
„Nėra pranešimų apie sužeistuosius, o radiacinės saugos lygis nepakito“, – priduriama pranešime.
Iš kur dronas atskrido, pranešime nenurodoma.
Susiję straipsniai
Dubajaus oro uostas po objekto perėmimo laikinai sustabdė veiklą

Dubajaus oro uostas po objekto perėmimo laikinai sustabdė veiklą

Tarp D. Trumpo ir Xi Jinpingo – vienoda nuomonė dėl Hormūzo sąsiaurio

Tarp D. Trumpo ir Xi Jinpingo – vienoda nuomonė dėl Hormūzo sąsiaurio

Prie Jemeno krantų pagrobtas tanklaivis nukreiptas Somalio link

Prie Jemeno krantų pagrobtas tanklaivis nukreiptas Somalio link

ELTA primena, kad JAV ir Izraeliui vasario 28 d. pradėjus karą prieš Iraną, šis atsakė atakomis prieš su JAV susijusius objektus visuose Artimuosiuose Rytuose, įskaitant JAE.
Nuo balandžio 7 d. šiame kare galioja paliaubos, kurias JAV prezidentas Donaldas Trumpas šį mėnesį vienašališkai ir neribotai pratęsė.
Gegužės pradžioje JAE pranešė apie atakas pirmą kartą nuo paliaubų pradžios.
Jungtiniai Arabų Emyratai (JAE)dronaiIranas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.