JAE atominėje elektrinėje po drono smūgio kilo gaisras

„Abu Dabio valdžios institucijos reagavo į gaisrą, kuris kilo elektros generatoriuje už Barakos atominės elektrinės vidinio perimetro ribų Al Dhafros regione ir buvo sukeltas drono smūgio“, – socialiniam tinkle rašė Abu Dabio žiniasklaidos biuras socialiniuose tinkluose.
„Nėra pranešimų apie sužeistuosius, o radiacinės saugos lygis nepakito“, – priduriama pranešime.
Iš kur dronas atskrido, pranešime nenurodoma.
ELTA primena, kad JAV ir Izraeliui vasario 28 d. pradėjus karą prieš Iraną, šis atsakė atakomis prieš su JAV susijusius objektus visuose Artimuosiuose Rytuose, įskaitant JAE.
Nuo balandžio 7 d. šiame kare galioja paliaubos, kurias JAV prezidentas Donaldas Trumpas šį mėnesį vienašališkai ir neribotai pratęsė.
Gegužės pradžioje JAE pranešė apie atakas pirmą kartą nuo paliaubų pradžios.
