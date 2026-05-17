PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Ukrainoje. Ekspertas pasiūlė planą, kaip „pribaigti“ Rusiją

2026 m. gegužės 17 d. 07:41
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija palaiko „papildomus ryšius“ su Baltarusija, siekdama „dar labiau įtraukti šią šalį į karą“ Ukrainoje, įspėdamas Minską neremti jokių Maskvos karinių operacijų, nukreiptų prieš Kyjivą ar NATO šalis, pranešė naujienų portalas „TVP World“.
V. Zelenskis penktadienį tvirtino, kad Rusija svarsto galimybę iš Baltarusijos teritorijos surengti operacijas, nukreiptas prieš Černihivo ir Kyjivo regionus šiaurės Ukrainoje arba prieš kurią nors NATO valstybę narę.
Jis pridūrė, kad Ukraina turi informacijos apie Maskvos ir Minsko derybas dėl šių planų.

Rusų ataką išgyvenę ukrainiečiai nebuvo patyrę tokio išgąsčio per visą karą: aiškėja tragiška statistika

Rusijos vadovas V. Putinas pareiškė, kad Rusijos ekonomika demonstruoja „santūrius, tačiau teigiamus rezultatus“, tačiau realūs duomenys rodo augančias biudžeto problemas, karo išlaidų didėjimą ir blogėjančią verslo padėtį. Apie tai pranešė Karo studijų institutas (ISW), remdamasis ekonominiais rodikliais ir Ukrainos žvalgybos informacija.
ISW analitikai pažymėjo, kad oficialūs Kremliaus pareiškimai neatspindi tikrosios Rusijos ekonomikos būklės. Gegužės 15 dieną V. Putinas tvirtino, kad Rusijos valdžios priemonės jau pradėjo duoti rezultatų.
Ukrainos sostinės Kyjivo Darnyckio rajone baigėsi daugiau nei 28 valandas trukusi paieškos ir gelbėjimo operacija po masinės Rusijos atakos.
Patvirtinta, kad per ją žuvo 24 žmonės, tarp jų – trys nepilnametės. Taip pat pranešama apie 48 sužeistuosius. Apie tai platformoje „Telegram“ paskelbė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenko.
