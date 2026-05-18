Karas Irane. D. Trumpas vėl grasina Iranui visišku sunaikinimu

Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas penktadienį paskelbė, kad jo šalies ginkluotosios pajėgos smogė „Hamas“ karinių pajėgų vadui Gazos Ruože Izzui ad-Dinui al-Haddadui.
I. al-Haddadas buvo „vienas iš (2023 m.) spalio 7 d. žudynių organizatorių“, – savo pareiškime teigė I. Katzas.
„Tai aiški žinia visiems žudikams, kurie kėsinasi į mūsų gyvybę: anksčiau ar vėliau Izraelis jus pričiups“, – pridūrė jis.
Stiprius santykius su Xi Jinpingu laikantis D. Trumpas užsiminė apie Iraną: abu sutinka dėl vieno
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prezidentas Donaldas Trumpas po grįžimo iš Kinijos svarsto galimybę atnaujinti karinius smūgius Iranui, o Pentagonas jau rengia galimus eskalacijos scenarijus. Apie tai pranešė The New York Times, remdamasis šaltiniais JAV administracijoje.
Leidinio duomenimis, derybos dėl konflikto deeskalacijos su Iranu faktiškai atsidūrė aklavietėje, o nauji Teherano pasiūlymai buvo atmesti.
„Pažiūrėjau į juos, ir jei man nepatinka pirmasis pasiūlymas, tiesiog jį išmetu“, – skrisdamas prezidentiniu lėktuvu Air Force One pareiškė D. Trumpas.
Kinijoje šiuo metu viešintis D. Trumpas pareiškė, kad prezidentas Xi Jinpingas jam pasakė, jog norėtų padėti rasti būdą, kaip užbaigti Irano karą.
„Jis norėtų, kad būtų sudarytas susitarimas“, – interviu kanalui „Fox News“ sakė D. Trumpas.
„Ir jis pasisiūlė, jis sakė, kad „jei galiu kuo nors padėti, norėčiau padėti“, – po derybų su Xi Jinpingu Pekine nurodė D. Trumpas.
