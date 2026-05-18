Vakarų šalys raginamos pereiti nuo dalinių sankcijų Rusijai prie plataus masto „ekonominio karo“. Tokią idėją publikacijoje leidiniui „Kyiv Independent“ iškėlė Moralinio vertinimo agentūros įkūrėjas Markas Dixonas.
Jo teigimu, dabartinės sankcijos nesugebėjo rimtai susilpninti Rusijos ekonomikos. Nepaisant apribojimų, Maskvos pajamos iš naftos eksporto toliau auga – vien kovą Rusijos naftos eksportas, lyginant su vasariu, padidėjo daugiau nei 50 proc.
Autorius taip pat tvirtina, kad dalies apribojimų sušvelninimas Donaldo Trumpo administracijos laikotarpiu leido Rusijai susigrąžinti dalį anksčiau įšaldyto naftos eksporto.
Po dronų atakos Rusijos Federacijos Maskvos srityje kilo gaisrai Solnečnogorsko naftos krovos terminale, Elmos-Zelenogrado mokslo ir technologijų parke ir Šeremetjevo oro uoste, pranešė platformos „Telegram“ kanalas „Astra“, kurį cituoja „Ukrinform“.
Gegužės 17-osios naktį Maskvos srities Durikino kaimo gyventojai pranešė apie sprogimą ir gaisrą. „Astra“ išanalizavus liudininkų filmuotą medžiagą paaiškėjo, kad buvo smogta Solnečnogorsko naftos krovos terminalui.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Rusija palaiko „papildomus ryšius“ su Baltarusija, siekdama „dar labiau įtraukti šią šalį į karą“ Ukrainoje, įspėdamas Minską neremti jokių Maskvos karinių operacijų, nukreiptų prieš Kyjivą ar NATO šalis, pranešė naujienų portalas „TVP World“.
V. Zelenskis penktadienį tvirtino, kad Rusija svarsto galimybę iš Baltarusijos teritorijos surengti operacijas, nukreiptas prieš Černihivo ir Kyjivo regionus šiaurės Ukrainoje arba prieš kurią nors NATO valstybę narę.
Jis pridūrė, kad Ukraina turi informacijos apie Maskvos ir Minsko derybas dėl šių planų.
