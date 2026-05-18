Pakistanas Saudo Arabijoje dislokavo naikintuvus ir 8 tūkst. karių

2026 m. gegužės 18 d. 16:39
Pagal savitarpio gynybos paktą Pakistanas Saudo Arabijoje dislokavo 8 tūkst. karių, naikintuvų eskadrilę ir oro gynybos sistemą. Islamabadas stiprino karinį bendradarbiavimą su Rijadu net ir Pakistanui būnant svarbiausiu tarpininku derybose su Iranu, pirmadienį pranešė „Reuters“.
Dislokavimą patvirtino trys saugumo pareigūnai ir du šaltiniai vyriausybėje, visi tai apibūdino kaip dideles kovines pajėgas Saudo Arabijos kariuomenei paremti, jei karalystė būtų toliau puolama.
Pakistano kariuomenė ir užsienio reikalų ministerija bei Saudo Arabijos vyriausybės žiniasklaidos biuras neatsakė į prašymus pakomentuoti dislokavimą.
Pernai pasirašytos gynybos sutarties visos sąlygos yra konfidencialios, tačiau abi šalys teigė, kad pagal ją Pakistanas ir Saudo Arabija privalo ginti viena kitą, jei būtų užpultos.

Gynybos ministras Khawaja Asifas anksčiau leido suprasti, kad pagal šią sutartį Saudo Arabija patenka po Pakistano branduoliniu skėčiu.
Šaltinių teigimu, Pakistanas balandžio pradžioje išsiuntė į Saudo Arabiją visą maždaug 16 lėktuvų eskadrilę, daugiausia bendros su Kinija gamybos naikintuvus JF-17.
Du saugumo pareigūnai teigė, kad Pakistanas taip pat išsiuntė dvi dronų eskadriles.
Visi penki šaltiniai teigė, kad buvo dislokuota apie 8000 karių, o prireikus pažadėta atsiųsti daugiau, taip pat Kinijos oro gynybos sistema HQ-9.
