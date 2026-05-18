Baltarusijoje – bendros branduolines pratybos su Rusija

Rusija praėjusiais metais Baltarusijoje dislokavo naujausią hipergarsinę, branduolinį užtaisą galinčią nešti raketą „Orešnik“, taip keldama įtampą ir priešišką konkurenciją santykiuose su Vakarų aljansu.
„Per pratybas planuojama kartu su Rusijos atstovais mokytis branduolinių šaudmenų pristatymo ir pasirengimo juos panaudoti“, – teigė Baltarusijos gynybos ministerija.
Pratybos „nėra nukreiptos prieš trečiąsias šalis ir nekelia grėsmės regiono saugumui“, priduriama jos pareiškime socialiniuose tinkluose.
Pratybose dalyvaus aviacijos ir raketinės pajėgos, nurodė ministerija.
Praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įsakė kariams sustiprinti šiaurinę sieną su Baltarusija, teigdamas, kad Maskva iš ten rengia naują puolimą.
Jis sakė, kad Rusija, kuri 2022 m. pasinaudojo Baltarusija kaip placdarmu savo invazijai, nori įtraukti ją dar giliau į karą.
Susidūręs su daugybe nesėkmių daugiau nei ketverius metus besitęsiančiame kare, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ne kartą pasitelkė branduolinę retoriką, Vakarams didinant karinę paramą Ukrainai.
Praėjusią savaitę Maskva išbandė branduolinį užtaisą galinčią nešti tarpžemyninę balistinę raketą „Sarmat“, o prieš kelis mėnesius nustojo galioti paskutinė sutartis, ribojanti Rusijos ir JAV branduolinius arsenalus.
Vasario mėnesį pasibaigus Naujajai START sutarčiai, dviem didžiausioms pasaulio branduolinėms galybėms formaliai buvo panaikinta daugybė apribojimų.
Baltarusija, neturinti išėjimo į jūrą Rytų Europos šalis, kurią daugiau kaip 30 metų valdo artimas V. Putino sąjungininkas Aliaksandras Lukašenka, yra labai priklausoma nuo Maskvos ekonominiu ir kariniu požiūriu.
