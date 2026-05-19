„Siaubinga klaida?“: prieš V. Putino vizitą į Kiniją – rizikingas žingsnis

Leidinys „The Kyiv Independent“ pastebi, kad smūgio metu grėsmė kilo Kinijos piliečiams. Incidentas įvyko vos dieną prieš Vladimiro Putino vizitą į Pekiną, kuriame bus stiprinama Rusijos „strateginė partnerystė“ su Kinija.
Ukrainos karinis jūrų laivynas pranešė, kad laivas KSL DEYANG, skirtas gabenti nesupakuotus krovinius, tokius kaip grūdai ar anglis, plaukiojo su Maršalo Salų vėliava ir priklauso Kinijos bendrovei, o jo įgulą sudarė Kinijos piliečiai.
„Rusija dar kartą demonstruoja, kad jos atakos kelia grėsmę ne tik Ukrainai. Dabar net artimiausių jos partnerių laivai Juodojoje jūroje atsiduria pavojuje“, – teigiama karinio jūrų laivyno pranešime „Telegram“.
Nors kalbama apie naują puolimą, rusai negali pasistūmėti į priekį: tai gali turėti įtakos V. Putinui
Ukrainos karinio jūrų laivyno atstovas Dmytro Pletenčukas sureagavo ironiškai, pareikšdamas: „Tai kažkas naujo.“
„Įdomu, kas motyvavo rusus šiąnakt mūsų jūroje smogti Kinijos komerciniam laivui „Shahed“ dronu. Aukų nebuvo, bet tai kažkas naujo. Ar tai buvo „siaubinga klaida“, draugai?“ – „Facebook“ rašė D. Pletenčukas.
Pasak Odesos srities gubernatoriaus Oleho Kiperio, kartu su su Kinija susijusiu laivu buvo apgadintas ir kitas civilinis laivas, plaukiojęs su Bisau Gvinėjos vėliava.
Susiję straipsniai
Abu laivai buvo laukimo zonoje ir judėjo Ukrainos jūriniu koridoriumi Odesos uostų link.
O. Kiperis teigė, kad po smūgių abiejuose laivuose kilo nedideli gaisrai, tačiau įgulos juos užgesino. Nė vienas įgulos narys nenukentėjo, o abu laivai tęsė kelionę į uostą.
Šie smūgiai buvo platesnės kombinuotos Rusijos naktinės atakos prieš Ukrainą dalis, įskaitant masinį dronų puolimą, nukreiptą būtent į Odesos sritį, kur buvo sužeisti du žmonės, tarp jų – 11 metų vaikas.
Kinija išlieka itin svarbi Rusijos karo ekonomikai – ji toliau perka rusišką naftą ir tiekia dvejopos paskirties prekes, kurias Rusijos kariuomenė naudoja kare, nors oficialiai deklaruoja neutralumą.
Maskva kol kas smūgių nekomentavo.