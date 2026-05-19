D. Trumpui kalbant apie atidėtą puolimą – Irano įspėjimas

Perspėjimas nuskambėjo galiojant trapioms paliauboms, kurios prasidėjo balandžio 8 d., o Vašingtonas ir Teheranas apsikeitė pasiūlymais, siekdami nutraukti karą Artimuosiuose Rytuose, įsiliepsnojusį vasario 28 d.
D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“ pirmadienį paskelbė, kad Persijos įlankos šalių lyderiai paprašė jo „atidėti mūsų planuotą karinį puolimą prieš Irano Islamo Respubliką, kuris buvo numatytas rytoj, nes šiuo metu vyksta rimtos derybos“.
Tačiau D. Trumpas pridūrė, kad nurodė JAV kariuomenei „būti pasiruošus vykdyti visapusišką didelio masto puolimą prieš Iraną bet kuriuo metu, jei nebus pasiektas priimtinas susitarimas“.
Irano kariuomenės atstovas Mohammadas Akraminia antradienį įspėjo „atverti naujus frontus prieš“ Jungtines Valstijas, jei šios atnaujins atakas prieš Islamo Respubliką.
Jis pridūrė, kad Irano kariuomenė pasinaudojo paliaubomis kaip proga „sustiprinti savo kovinius pajėgumus“, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.
Kataras, kuriam teko patirti Teherano atsakomuosius smūgius po JAV ir Izraelio atakų karo metu, pabrėžė, kad reikia daugiau laiko, jog dabartinėmis Pakistano tarpininkaujamomis pastangomis būtų paskatintos Irano ir JAV derybos.
„Remiame Pakistano diplomatines pastangas, kuriomis buvo parodytas rimtas siekis suartinti šalis ir rasti sprendimą, ir manome, kad tam reikia daugiau laiko“, – spaudos konferencijoje sakė Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas Majedas al Ansari.
Leidimai kabeliams
Nuo paliaubų pradžios balandžio 8 d. Teheranas ir Vašingtonas surengė tik vieną derybų ratą, kuris nesibaigė susitarimu.
Visą tą laiką Iranas toliau griežtai kontroliavo strateginį Hormuzo sąsiaurį, o Jungtinės Valstijos savo ruožtu įvedė jūrų blokadą Irano uostams.
Pasak Irano naujienų agentūros ISNA, M. Akraminia pakartojo, kad Iranas toliau valdys šį sąsiaurį, ir kartu nurodė, jog JAV neturi kito pasirinkimo, kaip tik „gerbti Irano tautą ir Islamo Respublikos teisėtas teises“.
Pirmadienį Iranas oficialiai paskelbė apie įkurtą Persijos įlankos sąsiaurio administraciją, skirtą valdyti eismą per sąsiaurį, kuris, pasak jo, turėtų vykti Irano ginkluotųjų pajėgų nustatytose ribose.
Irano kariuomenės ideologine atšaka laikoma Revoliucinė gvardija taip pat pagrasino taikyti leidimų sistemą šviesolaidiniams interneto kabeliams, einantiems per šį vandens kelią.
„Įvedus Hormuzo sąsiaurio kontrolę, Iranas, remdamasis savo absoliučiu suverenitetu savo teritorinių vandenų dugne ir podugnyje (…) galėtų paskelbti, kad visiems per šį vandens kelią einantiems šviesolaidiniams kabeliams taikomi leidimai“, – socialiniuose tinkluose tvirtino gvardiečiai.
„Perteklinės“ sąlygos
Tuo pat metu Irano užsienio reikalų ministerija pranešė, kad atsakė į naujausią JAV pasiūlymą, kurį Irano žiniasklaida pavadino „pertekliniu“ ir nesiūlančiu „jokių apčiuopiamų nuolaidų“.
Sekmadienį Irano naujienų agentūra „Fars“ skelbė, kad Vašingtonas pateikė penkių punktų sąrašą, į kurį įtrauktas reikalavimas, jog Iranas eksploatuotų tik vieną branduolinį objektą ir perduotų turimas prisodrinto urano atsargas Jungtinėms Valstijoms.
JAV atsisakė grąžinti „net ir 25 proc.“ užsienyje įšaldyto Irano turto arba sumokėti reparacijas už karo metu padarytą žalą, pridūrė „Fars“.
Pranešime teigiama, kad JAV taip pat aiškiai pasakė, jog nutrauks karo veiksmus tik tada, kai Teheranas sės prie oficialių taikos derybų stalo.
Tačiau Iranas nurodė, kad turi nuosavus reikalavimus, įskaitant įšaldyto turto grąžinimą, ilgalaikių sankcijų šaliai panaikinimą ir karo reparacijas.
Tačiau naujienų agentūra „Tasnim“, remdamasi neįvardytu šaltiniu, artimu Irano derybinei komandai, vėliau pranešė, kad Jungtinės Valstijos naujausiame tekste žengė naują žingsnį į priekį ir sutiko panaikinti sankcijas naftai, kol vyksta derybos.
