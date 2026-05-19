H. Pevkuras portalui „Delfi.ee“ pranešė, kad dronas įskrido į Estijos oro erdvę, tačiau šiuo metu jis jau yra numuštas. Ministro teigimu, droną numušė karinės oro pajėgos.
„Tai pirmas kartas, kai patys numušėme droną“, – pabrėžė H. Pevkuras. Pasak jo, greičiausiai tai buvo ukrainietiškas dronas, nukreiptas į taikinius Rusijoje.
Apie 12 val. Estijos gyventojai buvo įspėti, kad dronų grėsmė kilo Tartu, Jegevos, Viljandžio, Valgos, Veru ir Pelvos apskrityse. Gyventojams paskelbtame pranešime apie pavojų buvo nurodyta: „Pamatę droną, pasislėpkite ir skambinkite 112.“
Pranešime taip pat pabrėžta, kad tai nėra pratybos, o oro pavojus yra realus. Latvijoje toks įspėjimas prieš pat 12 val. buvo paskelbtas Ludzos ir Kraslavos savivaldybėse, o netrukus – ir Rėzeknės bei Preilių savivaldybėse.
Rusija anksčiau antradienį pranešė apie intensyvias naktį vykusias dronų atakas. Rusijos gynybos ministerija skelbė, esą per naktį buvo numušta 315 skraidančių objektų.
Vienas iš taikinių buvo Jaroslavlio naftos perdirbimo gamykla, esanti į šiaurės rytus nuo Maskvos. Ten buvo girdimi sprogimai, taip pat teko uždaryti išvažiavimo kelią Maskvos link.
Taip pat sekmadienį įspėjimas dėl dronų grėsmės buvo paskelbtas Latvijoje. Pranešimai apie galimą pavojų tuomet buvo išsiųsti Rėzeknės, Ludzos ir Kraslavos savivaldybių gyventojams.