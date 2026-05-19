Iš Xi Jinpingo lūpų – netikėti žodžiai apie V. Putiną: jis gali pasigailėti

Pasak kelių asmenų, susipažinusių su JAV vertinimu dėl praėjusią savaitę Pekine vykusio aukščiausiojo lygio susitikimo, Kinijos prezidentas tai pareiškė per išsamius pokalbius, kurių metu buvo aptartas ir karas Ukrainoje.
Panašu, kad šį kartą prezidentas Xi Jinpingas išsamiau nei anksčiau pakomentavo V. Putino sprendimą 2022 m. pradėti plataus masto puolimą prieš Ukrainą, atkreipia dėmesį FT.
Vienas asmuo, žinantis apie ankstesnius Kinijos prezidento susitikimus su buvusiu JAV prezidentu Joe Bidenu, sakė, kad nors lyderių pokalbiai apie Rusiją ir Ukrainą būdavo „atviri ir tiesmuki“, tačiau anksčiau Xi Jinpingas nepateikdavo vertinimo apie V. Putiną ir karą.
Kremlius pranešė apie V. Putino vizitą į Kiniją: laukia svarbios derybos su Xi Jinpingu
Daugiau informacijos apie D. Trumpo ir Xi Jinpingo susitikimą paaiškėjo prieš antradienį į Kiniją atvykstant V. Putinui. JAV prezidentas Pekine lankėsi prieš keturias dienas ir tai buvo tik antrasis jo susitikimas su Xi Jinpingu po to, kai D. Trumpas antrą kartą tapo JAV prezidentu.
V. Putinas invaziją į Ukrainą pradėjo 2022 m. vasario mėnesį, praėjus trims savaitėms po vizito Kinijoje, kurio metu jis ir Xi Jinpingas paskelbė apie neribotą partnerystę. Vėliau J. Bideno administracija dažnai kaltino Kiniją, kad ši tiekia Rusijai dvejopos paskirties prekes, kurios padėjo jai tęsti karą prieš Ukrainą.
Kinijos ambasada Vašingtone į FT prašymą pakomentuoti situaciją neatsakė, komentuoti atsisakė ir Baltieji rūmai.
Sekmadienį D. Trumpo administracija išplatino informacinę suvestinę apie viršūnių susitikimą Pekine, bet joje neužsiminta, kad buvo kalbama apie V. Putiną ar Rusijos karą Ukrainoje.
Xi Jinpingo komentarai apie V. Putiną pasirodė tuo metu, kai Rusijos karas prieš Ukrainą po ketverių metų atsidūrė aklavietėje, o Kyjivas pradėjo efektyviai naudoti ilgojo nuotolio dronus smūgiams prieš Rusijos pajėgas ir taikinius Rusijoje.
FT taip pat praneša kad, susitikimo su Kinijos prezidentu metu D. Trumpas pasiūlė, jog JAV, Kinija ir Rusija galėtų drauge kovoti prieš Tarptautinį baudžiamąjį teismą (TBT), aiškindamas, kad jų interesai sutampa. Tai atskleidė apie šių pokalbių turinį žinantys žmonės, tačiau Baltieji rūmai atsisakė tai komentuoti.
ELTA primena, kad TBT yra išdavęs V. Putino arešto orderį dėl įtariamų karo nusikaltimų Ukrainoje, įvykdytų Kremliui 2022 m. pradėjus plataus masto invaziją.
