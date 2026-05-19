Įspėjo dėl Rusijos strategijos: sąmyšis aplink Baltarusiją – suplanuotas V. Putino žingsnis

Pasak jo, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas rengiasi vadinamajam didžiajam vasaros puolimui. Šio pasirengimo metu vykdomos puolamosios operacijos visoje fronto linijoje, siekiant nustatyti galimas silpniausias Ukrainos gynybos vietas, kad ten būtų nukreipti papildomi rezervai frontui pralaužti.
„Iškeltas tikslas vasarą pralaužti frontą, kad iki rudens reikšmingai pasikeistų padėtis mūšio lauke, surengti rinkimus Rusijos Federacijoje ir paspausti Ukrainos vyriausybę atsisakyti Donbaso. Po to Putinas galėtų padaryti kokią nors pauzę kare. Norint tai pasiekti, būtina kuo labiau nukreipti Ukrainos dėmesį ir pajėgas nuo fronto linijos. Todėl atidaromas vadinamasis Baltarusijos frontas“, – sakė diplomatas.
Jo teigimu, pirmiausia Rusijos pajėgos naudoja Baltarusijos teritoriją savo kovinių dronų skrydžiams į Ukrainą, ten, kaip pranešta anksčiau, gali būti relinių bokštų, palengvinančių šių sistemų valdymą.
Antra, Baltarusija rengia pavasarinius karinius mokymus rezervo karininkams, jie nuolat vykdavo ir anksčiau, bet šiais metais sulaukė „daugiau propagandos dėmesio“.
Trečia, paskelbtos branduolinės karinės pratybos. Visa tai atitinka platesnį vaizdą, kai tikimasi, kad ukrainiečiai nedelsdami sutelks dėmesį į šiaurinį frontą ir atitrauks pajėgas iš pagrindinio mūšio lauko.
„Tai strategija, skirta priversti mus tuo patikėti“, – sakė A. Veselovskis.
Komentuodamas Ukrainos užpuolimo iš Baltarusijos teritorijos tikimybę, jis pabrėžė nesąs karo specialistas, bet atkreipė dėmesį, jog Baltarusijos ekonominis išlikimas priklauso nuo dviejų ar trijų pagrindinių pramonės šakų, įskaitant automobilių ir traktorių gamybą, taip pat Mozyrio naftos perdirbimo gamyklą netoli Ukrainos sienos.
„Jei iš Baltarusijos teritorijos būtų pradėtas puolimas prieš Ukrainą, pakaktų sunaikinti šią perdirbimo gamyklą keliomis dešimtimis dronų. Tas pats pasakytina ir apie kitas dvi mano minėtas pramonės šakas – gamybą būtų lengva sutrikdyti. Dalis Baltarusijos politinės vadovybės, įskaitant (Baltarusiją valdantį Aliaksandrą) Lukašenką, tai supranta ir nenori tokio scenarijaus“, – sakė diplomatas. Tačiau jis pridūrė, kad šalyje yra ne tik daug Rusijos, bet ir vietos įtakos agentų, todėl padėtis yra sudėtinga.
„Mes savo ruožtu jau kelis kartus prezidento lygmeniu perspėjome Baltarusiją, kad jie neturėtų žaisti su ugnimi, nes reaguosime ryžtingai (...) Žinoma, mūsų generalinis štabas ir gynybos žvalgyba atidžiai stebi padėtį. Tačiau dabar pagrindinė užduotis – sustabdyti Rusijos bendrą puolimą fronto linijoje. Jei užkirsime kelią kritiniams proveržiams, viskas bus gerai“, – teigė jis.
Paklaustas, ar Ukraina gali pasikliauti partneriais, kad atremtų grėsmę iš Baltarusijos, A. Veselovskis pabrėžė, kad „vienintelis būdas, kuriuo partneriai gali padėti dabar, yra iš esmės sustiprinti mūsų oro gynybą“.
„Jei turėsime pakankamai įrangos ir smūgio pajėgumų savo pramonei ir gynybos linijoms apsaugoti, mūsų frontas atsilaikys. Mūsų partneriai Europoje tai supranta, bet mes tai kartojame vėl ir vėl. Žmonės linkę pamiršti – jie nukreipia dėmesį į (Kinijos prezidentą) Xi Jinpingą ar (JAV prezidentą Donaldą) Trumpą, kai po pat jų nosimi yra didžiulė grėsmė – rusai pradeda ryžtingą puolimą. Tai reikia suprasti“, – padarė išvadą diplomatas.
Pirmadienį Baltarusija pradėjo pratybas, per kurias kariniai daliniai mokosi panaudoti branduolinius ginklus ir rengti branduolines paramos operacijas.
Baltarusijos gynybos ministerija pareiškė, kad manevrai vykdomi „siekiant pagerinti ginkluotųjų pajėgų pasirengimą panaudoti modernias naikinimo priemones, įskaitant specialiąją amuniciją“.
Pratybose dalyvauja raketų pajėgos ir aviacija. Teigiama, kad per pratybas, bendradarbiaujant su Rusija, planuojama mokytis pristatyti branduolines galvutes ir parengti jas naudojimui.
