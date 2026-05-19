PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Ukrainoje. Rusijai – grėsmingas signalas: Kremliaus planai griūva vienas po kito

2026 m. gegužės 19 d. 06:43
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​
Daugiau nuotraukų (38)
Ukrainos žvalgybos duomenimis, probleminių aktyvų dalis Rusijos bankų sektoriuje viršijo 10 proc. – ribą, kuri laikoma sisteminės krizės pradžia, praneša Ukrainos Užsienio žvalgybos tarnyba.
Remiantis Kremliui palankaus Makroekonominės analizės ir trumpalaikių prognozių centro (CMASF) ataskaita, analitikai teigia, kad Rusijos bankų sistemoje blogų paskolų dalis viršijo 10 proc. Tarptautinio valiutos fondo metodikoje nustatyta, kad šis lygis yra riba, nuo kurios prasideda sisteminė bankų krizė.
Ekspertai pažymi, kad šis rodiklis tris mėnesius iš eilės buvo virš kritinės ribos.

Kas slypi už Suomijos prezidento pasiūlymo derėtis su Rusija: argumentas aiškus

CMASF ataskaitoje teigiama, kad krizė šiuo metu yra „latentinio pobūdžio“. Turto kokybės pablogėjimas maskuojamas restruktūrizuojant pradelstas paskolas ir pasinaudojant dominuojančia valstybinių bankų padėtimi, o tai padeda valdžios institucijoms išvengti indėlininkų panikos ir išlaikyti finansų sistemos stabilumo įvaizdį.
Per pastaruosius 12 mėnesių Rusijos BVP augimas sulėtėjo iki 0,4 proc., o 2025 m. stebėta neigiama ekonominė tendencija tęsiasi ir 2026 m. pradžioje.
Dar vienas padėties blogėjimo požymis – staigiai išaugusi įmonių tarpusavio atsiskaitymų, kurių mokėjimo terminas yra pasibaigęs, suma, kuri pirmą kartą viršijo 8 trilijonus rublių (maždaug 95 mlrd. eurų), arba 3,8 proc. Rusijos BVP. Beveik pusė Rusijos įmonių kaip pagrindinę praėjusių metų problemą nurodė vėluojančius verslo partnerių atsiskaitymus.
Susiję straipsniai
Dubajaus spindesiui – smūgiai: milijonieriai jau dairosi svetur

Dubajaus spindesiui – smūgiai: milijonieriai jau dairosi svetur

Prabilo apie neįprastus signalus iš Rusijos ir spaudimą V. Zelenskui: kažkas vyksta

Prabilo apie neįprastus signalus iš Rusijos ir spaudimą V. Zelenskui: kažkas vyksta

Į neįprastą V. Putino paradą pažvelgė iš arčiau: už kadro – svarbios detalės

Į neįprastą V. Putino paradą pažvelgė iš arčiau: už kadro – svarbios detalės

Kaip jau anksčiau pranešė „Ukrinform“, dėl blogėjančių ekonominių sąlygų, kurias lemia karas su Ukraina ir užsitęsusi ekonominė krizė, Rusijos įmonių obligacijų rinka sparčiai artėja prie didelio masto įsipareigojimų nevykdymo atvejų bangos.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.​​​​
UkrainaRusijaVolodymyras Zelenskis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.