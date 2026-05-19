Švedija perka iš Prancūzijos keturias fregatas

„Tai viena didžiausių Švedijos karinių investicijų nuo naikintuvų „Gripen“ įvedimo devintajame dešimtmetyje“, – antradienį per spaudos konferenciją sakė ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas.
Sandoris susijęs su FDI klasės fregatomis iš Prancūzijos karinio jūrų laivyno grupės. U. Kristerssonas pabrėžė laivų oro gynybos pajėgumus, kurie, jo teigimu, „tris kartus padidins Švedijos oro gynybos pajėgumus lyginant su turimais“.
Švedija iškels sąlygą naudoti sistemas SAAB ir „Bofors“, pavyzdžiui, torpedoms, pabūklams ir radiolokatoriams. Techninė priežiūra taip pat bus atliekama Švedijos laivų statykloje.
Susiję straipsniai
Pirmieji laivai turėtų būti pristatyti 2030 metais. Švedijos vyriausybė teigė, kad trumpas pristatymo laikas buvo viena iš priežasčių, kodėl buvo pasirinkta Karinio jūrų laivyno grupė.
„Laivai bus mobilios platformos, skirtos oro erdvei apsaugoti, povandeniniams laivams aptikti ir su jais kovoti, vadovauti karinėms jūrų laivyno operacijoms ir, ne mažiau svarbu, jūrų kelių saugumui užtikrinti“, – sakė gynybos ministras Pålas Jonsonas.
Pasak naujienų agentūros TT, pirkimo kaina, manoma, yra mažiausiai 10 mlrd. kronų (1,06 mlrd. JAV dolerių) už vieną fregatą.
ŠvedijaPrancūzijaBaltijos jūra
Rodyti daugiau žymių