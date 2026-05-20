„Politico“: Europos deryboms su Rusija – kelios pavardės

Kaip rašo Briuselio leidinys "Politico", Europos Sąjunga (ES) svarsto buvusios Vokietijos kanclerės Angelos Merkel, buvusio Italijos premjero Mario Draghi ir Suomijos prezidento Alexanderio Stubbo kandidatūras.
„Politico“ įvardijo ir ES diplomatijos vadovę Kają Kallas kaip akivaizdžią kandidatę atlikti šį vaidmenį, kuri anksčiau priešinosi tiesioginėms deryboms su Rusija, tačiau vėliau sutiko dėl pasiuntinio paskyrimo.
Jos teigimu, ES valstybių narių užsienio reikalų ministrai šį klausimą aptars mėnesio pabaigoje. Praėjusią savaitę ji pasiūlė savo pačios kandidatūrą, teigdama, kad sugebėtų „atpažinti spąstus, kuriuos spendžia Rusija“.
Kas slypi už Suomijos prezidento pasiūlymo derėtis su Rusija: argumentas aiškus
Nepaisant to, trys ES diplomatai įspėjo, kad dėl griežtos antirusiškos pozicijos K. Kallas iš Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino savo kandidatūrai sulauks kategoriško „ne“.
„Deja, ji pati save pašalino iš kovos dėl šių pareigų“, – spėjo vienas ES diplomatas.
„Politico“ pažymi, kad A. Merkel šiuo metu neturi kitų pareigų ir yra tiesiogiai bendravusi tiek su V. Zelenskiu, tiek su V. Putinu.
Susiję straipsniai
Tačiau daugelis europiečių mano, kad jos kandidatūra bus atmesta dėl ankstesnių nesėkmingai pasibaigusių bandymų tarpininkauti.
Kalbant apie A. Stubbo kandidatūrą, atkreiptinas dėmesys į jo turimą tarpininkavimo patirtį savo šalyje ir į tai, kad jis jau anksčiau yra išreiškęs susidomėjimą tokiu vaidmeniu.
Bet jam reikėtų plačios ES paramos, o ir Suomijos narystė NATO gali sumažinti jo kandidatūros patrauklumą Rusijai.
M. Draghi yra visuotinai gerbiamas Europoje ir nelaikomas nei pernelyg aršiai, nei pernelyg palankiai nusiteikusiu Kremliaus atžvilgiu. Tačiau iš jo pusės iki šiol nebuvo jokių viešų signalų, kad labiau ekonomika besidomintis buvęs Italijos ministras pirmininkas norėtų šio vaidmens.
Su Ukrainos pozicija susipažinę šaltiniai sako, kad pasiuntinys turėtų turėti tvirtą ES paramą, bet neturėtų būti paties bloko, kuriuo V. Putinas labai nepasitiki, atstovas.
Kaip tokius reikalavimus atitinkantys galimi kandidatai įvardijamas Norvegijos užsienio reikalų ministras Espenas Barthas Eide ir netgi Indijos užsienio reikalų ministras S. Jaishankaras, palaikantys ryšius su abiem pusėmis.
Tuo tarpu Vokietija ketina svarstyti dabartinio prezidento Franko Walterio Steinmeierio kandidatūrą.
Maža to, žiniasklaida iš šaltinių vyriausybėje sužinojo, kad Berlynas rimtai nevertina V. Putino pasiūlymo dėl Gerharddo Schroderio. Tokio kandidato pateikimą Vokietija laiko bandymu pasėti nesantaiką Europoje ir tarp šalies politikų.
„Politico“ pastebi, kad didžiausia kliūtis renkantis derybininką yra ne V. Putinas ar V. Zelenskis, o europiečių nesugebėjimas susitarti.