Irano derybininkas: JAV siekia pradėti naują karą ir tikisi, kad pasiduosime

„Priešo veiksmai, tiek atviri, tiek slapti, rodo, kad nepaisant ekonominio ir politinio spaudimo, jis neatsisakė savo karinių tikslų ir siekia pradėti naują karą“, – Irano žiniasklaidos paskelbtame garso įraše kalbėjo M. Bagheras Ghalibafas.
„Atidus JAV situacijos stebėjimas sustiprina prielaidą, kad jie vis dar tikisi Irano tautos kapituliacijos“, – pabrėžė jis.
Jis pridūrė, kad Irano pajėgos rengia „galingą atsaką“ į galimą JAV ir Izraelio atakų atnaujinimą.
D. Trumpui atidėjus karinį išpuolį – pokyčiai naftos kainų rinkose: nukrito iki 109 dolerių
„Turime sustiprinti pasirengimą veiksmingam ir galingam atsakui į bet kokias galimas atakas“, – sakė M. Bagheras Ghalibafas, pridurdamas, kad „Iranas niekada, jokiomis aplinkybėmis nepasiduos bauginimams“.
Kaip skelbta, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė Persijos įlankos valstybių lyderių prašymu atidedantis planuotą ataką prieš Iraną, kuri buvo numatyta antradienį, nes vyksta „rimtos derybos“ su Teheranu.
JAV prezidentas sakė, kad to jo paprašė Kataro, Saudo Arabijos ir Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) lyderiai. Tačiau jis pridūrė davęs JAV pajėgoms „tolesnius nurodymus būti pasiruošusiems vykdyti visapusišką didelio masto puolimą prieš Iraną bet kuriuo metu, jei nebus pasiektas priimtinas susitarimas“.
Jungtinės Valstijos ir Izraelis kariauja su Iranu nuo vasario pabaigos, kai JAV ir Izraelio pajėgos inicijavo smūgius.
D. Trumpui sunkiai sekasi išeiti iš aklavietės derybose ir nutraukti karą, kuris sukrėtė Artimuosius Rytus ir išaugino energijos kainas.
Abi pusės surengė tik vieną derybų ratą Pakistane, tačiau balandžio mėnesį tarp kariaujančių šalių įsigaliojo trapios paliaubos.
