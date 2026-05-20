Kinijos vadovas priėmė V. Putiną

Xi Jinpingas pokalbių pradžioje pabrėžė ilgametę gerą abiejų valstybių partnerystę ir draugystę. Turint omenyje neramią tarptautinę padėtį, Kinija ir Rusija esą turi skatinti savo visapusišką strateginį bendradarbiavimą.
V. Putinas antradienio vakarą nusileido Pekine. Per jo vizitą numatyti pokalbiai apie Kinijos ir Rusijos santykius bei tarptautinius ir regioninius klausimus. Taip pat planuojama pasirašyti apie 40 dvišalių dokumentų, be kita ko, dėl bendradarbiavimo pramonės, prekybos, transporto ir statybų srityje. V. Putinas turėtų susitikti ir su ministru pirmininku Li Qiangu.
V. Putino vizitas sulaukia dėmesio, be kita ko, todėl, kad Xi Jinpingas praėjusią savaitę Pekine priėmė D. Trumpą. Tačiau Rusijos prezidento kelionė, pasak Kremliaus, buvo planuota jau anksčiau. Viena jos priežasčių, be kita ko, yra 25-osios Kinijos ir Rusijos sutarties dėl geros kaimynystės ir draugiško bendradarbiavimo metinės.
Xi Jinpingas ir V. Putinas daug metų palaiko demonstratyviai gerus santykius Abiejų šalių vadovai vis vadina vienas kitą draugais. Pekinas ir Maskva kalba apie visapusišką strateginį bendradarbiavimą. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios šalių santykiai dar labiau pagerėjo. Maskva dėl Vakarų sankcijų yra labiau priklausoma nuo Pekino ekonominiu ir diplomatiniu požiūriu.
Rusijos prezidento vizitą lydi demonstratyviai draugiški komentarai Kinijos valstybinėje žiniasklaidoje. „Global Times“ rašė, kad kad Xi Jinpingas ir V. Putinas nustatys santykių kryptį naujame etape. Leidinys pabrėžė „ilgalaikę gerą kaimynystę“ ir atkreipė dėmesį į daugiau nei 4,3 tūkst. km ilgio bendrą sieną.
Kinijos valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“ V. Putino vizitą įvardijo kaip indėlį į stabilumą neramiame pasaulyje. Komentare teigiama, kad santykiai pasiekė ypatingą „brandą ir atsparumą“. Xi Jinpingas ir V. Putinas nuo 2013 metų susitiko daugiau nei 40 kartų. V. Putinui tai yra 22-oji kelionė į Kiniją. Pasak Kremliaus, abu vadovai šiais metais dar tris kartus susitiks tarptautiniuose renginiuose.
