Kremlius prabilo apie galimą V. Putino susitikimą su D. Trumpu: atskleidė vietą

„Teoriškai taip. Teoriškai ten įmanomas susitikimas su visais viršūnių susitikimo dalyviais“, – Pekine sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, kurį cituoja rusų naujienų agentūra „Interfax“.
V. Putinas susitikime su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu patvirtino savo pasirengimą dalyvauti viršūnių konferencijoje Šendžene. Kol kas nėra aišku, ar D. Trumpas vyks į APEC viršūnių konferenciją.
V. Putinas pastarąjį kartą su D. Trumpu susitiko praėjusių metų rugpjūtį JAV. Be to, vykstant Ukrainos karui, abu jie keliskart kalbėjosi telefonu. JAV tarpininkauja konflikte.
D. Trumpas lankėsi Pekine praėjusią savaitę. Pasak Baltųjų rūmų, Xi Jinpingas ir D. Trumpas per pokalbius susitarė remti vienas kitą kaip viršūnių susitikimo šeimininkus.
JAV prezidentas gruodį bus G20 viršūnių susitikimo, į kurį pakviesti Xi Jinpings ir V. Putnas, šeimininkas. Ar V. Putinas vyks į JAV, neaišku. Kalbėdamas apie galimą susitikimą Kinijoje lapkritį, D. Peskovas, be to, sakė: „Tam šie viršūnių susitikimai rengiami“.
V. Putinas antradienio vakarą atvyko vizito į Pekiną ir trečiadienį susitiko su Xi Jinpingu.
