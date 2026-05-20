Nigerija paskelbė su JAV pagalba nukovusi 175 „Islamo valstybės“ smogikus

Pranešime teigiama, kad prieš keletą dienų prasidėję bendri antskrydžiai padėjo sunaikinti „Islamo valstybės“ kontrolės postus, ginklų sandėlius, logistikos centrus, karinę techniką ir ekstremistų organizacijos finansinius tinklus.
Savaitgalį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad bendros JAV ir Nigerijos operacijos metu taip pat buvo nužudytas šios karinės grupuotės vado pavaduotojas Afrikoje Abu Bilalas al-Minukis.
Gruodžio mėnesį šios dvi šalys surengė bendrą antskrydį prieš „Islamo valstybės“ taikinius šiaurės vakarų Nigerijoje.
Viltys, kad konfliktas netrukus baigsis, žlugo: Teheranas atmeta JAV siūlymą, naftos kaina kyla į viršų
Anuomet D. Trumpas pareiškė, kad smogikai šalyje žudo krikščionis, nors Nigerijos užsienio reikalų ministerija pabrėžė, kad tai buvo antiteroristinė, o ne religinė operacija.
Vasario mėnesį JAV į šalies šiaurės rytus nusiuntė 100 karių, kad apmokytų Nigerijos pajėgas ir suteiktų joms techninę pagalbą operacijose prieš islamistų kovotojus ir kitas ginkluotas grupuotes.
Šios Vakarų Afrikos šalies šiaurėje ir šiaurės rytuose veikia keletas teroristų grupuočių, tarp jų – islamistų grupuotė „Boko Haram“ ir jos regioninės atšakos.
Šiaurės Nigerija taip pat ribojasi su Sahelio regiono Nigerio valstybe, kurioje irgi veikia keletas su „Islamo valstybe“ susijusių smogikų grupuočių.
