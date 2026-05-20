Pentagonas pranešė sumažinęs Europoje dislokuotų brigadų skaičių

Pentagonas „sumažino Europoje dislokuotų kovinių brigadų (BCT) skaičių nuo keturių iki trijų“, – teigiama jo pranešime. Remiantis Kongreso ataskaita, vieną kovinę brigadą sudaro nuo 4 iki 4,7 tūkst. karių.
Pranešime nurodoma, kad, priėmus sprendimą sumažinti JAV karių skaičių, „laikinai atidedamas“ ir pajėgų dislokavimas Lenkijoje.
Iki pasirodant šiam pranešimui, antradienį JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as pareiškė, kad planuojamas 4 tūkst. karių dislokavimas Lenkijoje buvo atidėtas, o ne atšauktas.
„Departamentas galutinį sprendimą dėl šių ir kitų JAV pajėgų dislokavimo Europoje priims remdamasis išsamesne JAV strateginių ir operatyvinių poreikių analize, taip pat pačių mūsų sąjungininkų galimybėmis skirti pajėgas Europos gynybai“, – teigiama Pentagono pranešime.
Sprendimas sumažinti kovinių brigadų skaičių buvo priimtas po to, kai keletą savaičių buvo spėliota, kad Europoje dislokuotos JAV pajėgos gali būti mažinamos, bei Vašingtonui reikalaujant, kad jo sąjungininkai žemyne daugiau investuotų į savo gynybą.
Prezidentas Donaldas Trumpas atrodo esąs pasiryžęs nubausti sąjungininkus, kurie nepalaikė JAV pradėto karo prieš Iraną arba neprisidėjo prie taikos palaikymo pajėgų dislokavimo strategiškai svarbiame Hormuzo sąsiauryje.
Gegužės pradžioje Pentagonas paskelbė, kad Vašingtonas iš Vokietijos išves 5 tūkst. karių.