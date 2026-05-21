Karas Ukrainoje. Po Ukrainos smūgių – galingas efektas Rusijoje

Dvi didžiausios Maskvą ir Maskvos regioną aprūpinančios naftos perdirbimo gamyklos po praėjusios savaitės pabaigoje įvykusios dronų atakų serijos sustabdė savo veiklą, remdamasi pramonės šaltiniais praneša „Reuters“.
Kaip praneša naujienų portalas „Moscow Times“, naujienų agentūros duomenimis, gegužės 15 d. naftos perdirbimą nutraukė įmonei „Rosneft“ priklausanti Riazanės naftos perdirbimo gamykla, o gegužės 17 d. – įmonei „Gazprom Neft“ priklausanti Maskvos naftos perdirbimo gamykla.
Riazanės gamykloje, kuri per metus perdirba apie 13 mln. tonų naftos ir užtikrina 5 proc. visos Rusijos naftos perdirbimo apimties, buvo sugadinta infrastruktūra, pranešė naujienų agentūros „Reuters“ šaltiniai. Vieno iš jų teigimu, įmonė neveiks „greičiausiai iki birželio pabaigos“.
Praėjusią savaitę Riazanės naftos perdirbimo gamykla nutraukė degalų pardavimą biržoje, o su ja bendradarbiaujantys prekybininkai, kaip teigia naujienų agentūros „Reuters“ šaltiniai, ieško tiekimo šaltinių kaimyninių sričių naftos bazėse.
V. Putinas akcentavo glaudų bendradarbiavimą su Xi Jinpingu: esą tai leido atlaikyti įvairius išbandymus
Kapotnėje esanti Maskvos naftos perdirbimo gamykla, kurios metinis pajėgumas siekia apie 14 mln. tonų, po didelio masto dronų atakos prieš sostinę, kurios metu trys žmonės žuvo, o 12 buvo sužeista, gegužės 17 d. visiškai sustabdė perdirbimo veiklą.
Pasak naujienų agentūros „Reuters“ šaltinių, naftos perdirbimo gamyklos įranga nenukentėjo, tačiau gamykla sustabdė perdirbimą, kad sumažintų neigiamų pasekmių riziką. Agentūros kalbinti asmenys paaiškino, kad veiklai atnaujinti prireiks keleto dienų.
Iš viso Riazanės ir Maskvos naftos perdirbimo gamyklos per metus pagamina daugiau nei 5 mln. tonų automobiliams skirto benzino ir daugiau nei 6 mln. tonų dyzelinio kuro.
Susiję straipsniai
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.