Skubus pasitarimas Kyjive: V. Zelenskis ruošia atsaką Rusijai ir Baltarusijai

Pasak V. Zelenskio, posėdyje buvo išsamiai išnagrinėti Ukrainos žvalgybos turimi duomenys apie Rusijos planuojamas puolimo operacijas Černihivo-Kyjivo kryptimi.
„Kiekvienam galimam priešo veiksmų variantui rengiame atsaką, jei rusai iš tiesų išdrįstų išplėsti savo agresiją“, – patikino prezidentas ir įspėjo, kad Ukraina padidins savo pajėgas šioje – šiaurinėje – kryptyje.
Be to, V. Zelenskis pavedė Ukrainos užsienio reikalų ministerijai parengti „papildomas diplomatinio poveikio priemones Baltarusijos atžvilgiu“.
„Atitinkamų neviešų užduočių turi ir Ukrainos žvalgybos tarnybos“, – pridūrė jis.
V. Zelenskis taip pat įspėjo, kad Ukraina ruošiasi išplėsti tolimojo nuotolio smūgių geografiją.
„Atsižvelgėme ir į informaciją apie Rusijoje rengiamus naujus mobilizacijos žingsnius – papildomus 100 tūkst. žmonių. Manome, kad šiandien Rusija tokio paslėptos mobilizacijos potencialo neturi, todėl reikia tikėtis kitokio formato politinių sprendimų – tokių, kokie neseniai buvo priimti dėl Moldovos Padniestrės regiono“, – sakė Ukrainos vadovas.
Jis patikino, kad Ukraina būtinai apgins save ir „nesuveiks nė vienas iš penkių Rusijos scenarijų, kaip karą išplėsti per Ukrainos šiaurę“.
Grėsmė iš Baltarusijos
Primename, kad gegužės pradžioje V. Zelenskis jau yra įspėjęs, jog baltarusių-ukrainiečių pasienio ruožuose buvo užfiksuotas „specifinis aktyvumas“ iš Baltarusijos pusės.
Praėjusią savaitę savojo režimo prezidentu pasiskelbęs Aliaksandras Lukašenka anonsavo taškinę mobilizaciją savo šalyje.
Šiomis dienomis prezidentas V. Zelenskis pranešė, kad Ukrainos žvalgyba perėmė Vladimiro Putino ir A. Lukašenkos pokalbių detales ir sužinojo, kaip Rusijos Federacija nori galutinai įvelti Baltarusiją į karą.
Parengta pagal nv.ua informaciją
