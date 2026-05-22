Grenlandiečiai protestavo prie JAV konsulato naujojo biuro

Ketvirtadienio vakarą salos sostinėje vykusiame mitinge minia skandavo ir laikė plakatus su užrašais: „Go Home USA“ (Eikit namo, JAV), „Make America Go Away!“ (Tegul Amerika dingsta!) ir „Mes neparduodami“.
Daugelis mojavo raudonos ir baltos spalvos Grenlandijos vėliavomis. Viename plakate vietos kalba buvo parašytas šūkis, reiškiantis „Stop JAV“.
D. Trumpas ne kartą tvirtino, kad Vašingtonui būtina kontroliuoti Grenlandiją nacionalinio saugumo sumetimais, teigė, kad jei to nepadarys, Danijos autonominė teritorija gali pakliūti į Kinijos ar Rusijos rankas.
Grenlandijoje – pasipiktinimą sukėlusi situacija: praneša apie bandymus papirkti gyventojus
Protestuotojai nusisuko nuo JAV konsulato pastato ir dvi minutes tylėjo, kad pareikštų nepasitenkinimą Jungtinėmis Valstijomis.
„Grenlandija priklauso mums. Tai mūsų šalis. Ji nepriklauso Danijai ar Jungtinėms Valstijoms. Mes esame tauta ir mes čia gyvename“, –sakė 68 metų grenlandietė Grethe Kramer Berthelsen.
Naujosios patalpos sostinės Nuko centre buvo atidarytos kiek anksčiau, dalyvaujant JAV ambasadoriui Danijoje Kennethui Howery. Grenlandijos transliuotojas KNR pranešė, kad per inauguraciją K. Howery svečiams sakė, jog dabar D. Trumpas atmetė jėgos panaudojimą Grenlandijai perimti, ir teigė, kad grenlandiečiai patys nuspręs savo ateitį.
Grenlandijos ministras pirmininkas Jensas Frederikas Nielsenas nepriėmė kvietimo dalyvauti inauguracijoje.
Anksčiau šią savaitę J. F. Nielsenas surengė pokalbius su D. Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Grenlandijai Jeffu Landry. Šis atvyko į salą pirmojo nuo paskyrimo gruodį vizito – nekviestas.
Trečiadienį J. Landry sakė, kad JAV turi sustiprinti savo buvimą šioje teritorijoje.
„Atėjo laikas JAV susigrąžinti įtaką Grenlandijoje“, – sakė jis, baigdamas keturių dienų vizitą.
„Grenlandijai reikia JAV“, – tvirtino jis.
