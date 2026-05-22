Karas Irane. Dėl karo veiksmų Irane – smūgis svarbiai JAV sąjungininkei

2026 m. gegužės 22 d. 07:39
Nuolat pildoma
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormuzo sąsiauryje.​
D. Trumpas ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu visai neseniai susikirto aptardami tolesnius veiksmus Irano atžvilgiu, trečiadienį remdamiesi nenurodytais šaltiniais pranešė „Axios“ ir „Wall Street Journal“.
Pranešama, kad nesutarimai kilo išsiskyrus jųdviejų nuomonėms dėl patikslinto pasiūlymo, kuriuo siekiama užbaigti konfliktą su Iranu. Kaip teigia „Axios“, vienas šaltinis pasakojo, kad B. Netanyahu po antradienį įvykusio pokalbio buvo labai susijaudinęs, ir pridūrė, kad po pokalbio jis buvo „kaip ant karštų anglių“.
Pranešimuose teigiama, kad Kataras ir Pakistanas kartu su kitais partneriais pateikė atnaujintą taikos pasiūlymą, kuriuo siekiama išspręsti Vašingtono ir Teherano nesutarimus.

Juose cituojami D. Trumpo žodžiai, kad B. Netanyahu „padarys viską, ko tik aš panorėsiu“.
Pastarosiomis savaitėmis Iranui vėl grasinti ėmęs D. Trumpas pareiškė, kad atidės naują karinį smūgį, nes šiuo metu vyksta rimtos derybos, kurias jis įvertino kaip teigiamą poslinkį.
Tačiau, kaip teigiama pranešimuose, B, Netanyahu tebėra skeptiškai nusiteikęs derybų atžvilgiu ir nori atnaujinti vasario pabaigoje bendrai pradėtą karą, siekdamas dar labiau susilpninti Irano karinius pajėgumus.
