Karas Irane. Dėl karo veiksmų Irane – smūgis svarbiai JAV sąjungininkei

D. Trumpas ir Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu visai neseniai susikirto aptardami tolesnius veiksmus Irano atžvilgiu, trečiadienį remdamiesi nenurodytais šaltiniais pranešė „Axios“ ir „Wall Street Journal“.
Pranešama, kad nesutarimai kilo išsiskyrus jųdviejų nuomonėms dėl patikslinto pasiūlymo, kuriuo siekiama užbaigti konfliktą su Iranu. Kaip teigia „Axios“, vienas šaltinis pasakojo, kad B. Netanyahu po antradienį įvykusio pokalbio buvo labai susijaudinęs, ir pridūrė, kad po pokalbio jis buvo „kaip ant karštų anglių“.
Pranešimuose teigiama, kad Kataras ir Pakistanas kartu su kitais partneriais pateikė atnaujintą taikos pasiūlymą, kuriuo siekiama išspręsti Vašingtono ir Teherano nesutarimus.
D. Trumpui atidėjus karinį išpuolį – pokyčiai naftos kainų rinkose: nukrito iki 109 dolerių
Juose cituojami D. Trumpo žodžiai, kad B. Netanyahu „padarys viską, ko tik aš panorėsiu“.
Pastarosiomis savaitėmis Iranui vėl grasinti ėmęs D. Trumpas pareiškė, kad atidės naują karinį smūgį, nes šiuo metu vyksta rimtos derybos, kurias jis įvertino kaip teigiamą poslinkį.
Tačiau, kaip teigiama pranešimuose, B, Netanyahu tebėra skeptiškai nusiteikęs derybų atžvilgiu ir nori atnaujinti vasario pabaigoje bendrai pradėtą karą, siekdamas dar labiau susilpninti Irano karinius pajėgumus.
Susiję straipsniai
Sekite svarbiausias karo Irane naujienas su Lrytas.
JAVIranasDonaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių