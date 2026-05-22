Karas Ukrainoje. Po 15–20 galingų sprogimų Jaroslavlyje – panika Rusijoje: blokavo kelius Maskvos link

2026 m. gegužės 22 d. 06:44
Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​
Europos Sąjungoje (ES) vyriausybių lygiu vyksta diskusijos apie tai, kas – buvusi Vokietijos kanclerė Angela Merkel ar buvęs Europos Centrinio Banko (ECB) vadovas Mario Draghi – galėtų atstovauti Bendrijai galimose derybose su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, rašo „Financial Times“, remdamasis šaltiniais.
Be A. Merkel ir M. Draghi taip pat buvo pasiūlytas Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas bei jo pirmtakas Saulis Niinistö.
ES užsienio reikalų ministrai kitą savaitę susitikime Kipre ketina aptarti, ką rekomenduoti tokiems pokalbiam po to, kai Vašingtonas ir Kyjivas signalizavo paramą deryboms tarp ES ir V. Putino, teigia leidinio šaltiniai.
Vienas Ukrainos pareigūnas sakė, kad Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis norėtų „kažko, kaip Draghi“ ar kurio nors „stipraus dabartinio valstybės vadovo“. Manoma, kad V. Zelenskis šį klausimą dar šią savaitę aptars su Prancūzija, Vokietija ir Didžiąja Britanija. M. Draghi po vadovavimo ECB kiek daugiau nei pusantrų metų dar buvo Italijos ministras pirmininkas.

V. Putinas prieš tai signalizavo savo pasirengimą su Europos valstybėmis derėtis dėl Ukrainos karo užbaigimo. Jis pats yra užsiminęs, kad tarpininku galėtų būti buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Schröderis. Šis yra asmeninis V. Putino draugas ir net prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą dirbo Rusijos energetikos įmonėms.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas yra paprašęs nesikišti į tarpininko paskyrimo reikalus.
„Mes, europiečiai, patys nuspręsime, kas už mus kalbės. Niekas kitas“, – sakė F. Merzas praėjusią savaitę per Tarptautinio Karolio Didžiojo apdovanojimo ceremoniją Achene. Jis kartu pareiškė abejones, kad Rusija iš tikrųjų nori derėtis.
