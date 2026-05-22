Latvijos kariuomenė: ketvirtadienį atskridęs bepilotis arba paliko oro erdvę, arba sudužo nežinomoje vietoje

Techninė įranga neužfiksavo nei objekto išskridimo iš Latvijos oro erdvės, nei jo sudužimo ar nusileidimo. Šioje situacijoje galima daryti prielaidą, kad išsipildė vienas iš šių scenarijų, teigė LNGP.
LNGP šiuo metu nevykdo antžeminės bepiločio orlaivio paieškos. Tačiau jei gyventojai rastų įtartinų objektų, LNGP ragina juos skambinti 112 ir šių objektų neliesti.
Kaip jau skelbta, ketvirtadienį bepilotis orlaivis Latvijos oro erdvėje paskutinį kartą techninėmis priemonėmis fiksuotas Kraslavos savivaldybėje, o jo pėdsakas šiame regione dingo. Tądien suaktyvinti NATO naikintuvai bepiločio orlaivio vizualiai neidentifikavo.
Nors gyventojams iš pradžių buvo išsiųsti įspėjimai į mobiliuosius telefonus, ginkluotosios pajėgos dienos metu nusprendė nebeskelbti įspėjimų apie galimą grėsmę oro erdvei šiuose Latgalos rajonuose.