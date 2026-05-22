V. Putino karas stringa, bet Kremlius dar nesitraukia: vasara gali tapti lemiamu išbandymu

Vis dėlto daugelis analitikų įspėja, kad kol kas per anksti teigti, jog karas jau pasiekė lūžio tašką.
„Rusijos reikalai klostosi blogai, bet nepakankamai blogai, kad priverstų Vladimirą Putiną veikti. Ir kol kas jis nerodo jokių ženklų, kad atsisakytų savo siekio pavergti Ukrainą“, – rašoma „The Wall Street Journal“ tekste.
Karo analitikas Franzas-Stefanas Gady'is pažymi, kad Ukraina neabejotinai yra stipresnėje pozicijoje, nei daugelis tikėjosi. Tačiau, pasak F. S. Gady'io, karas vyksta prisitaikymo ciklais, todėl klausimas yra tas, ar Rusija sugebės rasti atsaką į Ukrainos patobulinimus.
Nors kalbama apie naują puolimą, rusai negali pasistūmėti į priekį: tai gali turėti įtakos V. Putinui
„Šiame karo etape galime užtikrintai žvelgti tik kelias savaites į priekį“, – sako F. S. Gady'is. Rusijos puolimas šiemet kol kas yra lėčiausias per dvejus metus, o nuostoliai, analitikų vertinimu, siekia iki 35 000 žuvusių ar sužeistų karių per mėnesį.
Ukrainos brigados išmoko geriau priešintis Rusijos prasiskverbimo taktikai, kuria Rusija rėmėsi praėjusiais metais. Kitas karo ekspertas Robas Lee teigė, kad Ukrainos kariai bepiločiais orlaiviais ir valymo grupėmis medžioja priešo kareivius, kurie praslysta pro pėstininkų pozicijas.
Kai kurie Ukrainos daliniai tobulina naujas kontrpuolimo taktikas, derindami bepiločius orlaivius ir pėstininkus. Lėtinis Ukrainos žmogiškųjų išteklių trūkumas riboja jos galimybes vietiniais laimėjimais, o ne dideliais proveržiais.
Susiję straipsniai
Pranašumas
Tačiau, kitaip nei 2025 metais, kai Ukraina beveik visur buvo gynyboje, kai kurios fronto linijos atkarpos dabar ginčijamos abiem kryptimis. Vienas didžiausių šio pavasario pokyčių, kaip rašo WSJ, yra Ukrainos sėkmė naudojant vidutinio nuotolio bepiločius orlaivius maždaug 30–300 kilometrų atstumu nuo fronto linijos.
Ukraina dislokuoja vis didesnį vidutinio nuotolio bepiločių orlaivių parką, įskaitant „Hornet“ ir FP-2 modelius. Jie smogia Rusijos bepiločių orlaivių valdymo grupėms, logistikos objektams, vadavietėms, oro gynybos sistemoms, sandėliams ir kitiems taikiniams užnugaryje, todėl Rusijai tampa sunkiau remti operacijas priešakinėse pozicijose.
Tuo pat metu Ukraina pagerino atsakomąsias priemones prieš Rusijos vidutinio nuotolio bepiločius orlaivius, sukūrusi daugiasluoksnę radarų, elektroninės kovos priemonių ir perėmimo grupių sistemą. „Rusijai darosi vis sunkiau smogti tokiu atstumu“, – sakė R. Lee.
Rusijos pajėgos taip pat susiduria su personalo trūkumu. Nuo 2025 metų pabaigos žuvusių arba sunkiai sužeistų rusų skaičius susilygino su naujokų skaičiumi Rusijoje, todėl desanto pajėgų dydis nebeauga, nurodė F. S. Gady'is.
Žmonių verbavimo kaina, mokant dideles pasirašymo premijas, spaudžia Rusijos finansus. Tačiau Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) vadovaujamas karas prieš Iraną šį spaudimą šiek tiek sumažino.
„Kol kas žmonių, pasirengusių verbuotis už pinigus, srautas tęsiasi“, – nurodė Carnegie Rusijos ir Eurazijos centro direktorius Alexanderas Gabuevas.
Smūgiai Rusijoje
Tuo metu Ukraina smogia vis giliau į Rusijos teritoriją.
Žala naftos perdirbimo gamykloms ir eksporto terminalams iš dalies atsverė pajamas dėl pakilusių naftos kainų, bet jų nepanaikino. Tarptautinės energetikos agentūros duomenimis, kovą ir balandį Rusija gavo gerokai didesnes pajamas iš naftos eksporto.
Vis dėlto Rusijoje, nepaisant augančio suvokimo, kad karas yra užstrigęs, nėra jokių ženklų, jog V. Putinas švelnintų savo karinius tikslus.
A. Gabuevas teigė, kad „protinga, racionali V. Putino versija“ galėtų apskaičiuoti, jog šiemet būtų geriau sureguliuoti konfliktą, siekiant maksimalių nuolaidų iš prezidento Donaldo Trumpo.
Tarp tokių nuolaidų minimas amerikietiškų sankcijų panaikinimas ir JAV pripažinimas, kad Rusija aneksavo Krymą. Pasak A. Gabuevo, tokio rezultato būtų siekiama iki tarpinių rinkimų JAV.
„Problema ta, kad Rusijai vadovauja užsispyręs žmogus, kuris, panašu, iki šiol tiki, kad Ukraina žlugs. Dėl to karas, tikėtina, tęsis“, – apgailestavo A. Gabuevas.
Anksčiau vokiečių istorikas Matthiasas Uhlas pareiškė, kad greitos karo Ukrainoje pabaigos tikėtis nereikėtų. Ekspertas pažymėjo, kad yra daug istorinių pavyzdžių, kai karai užsitęsdavo metų metus, nepaisant išsekimo ir taikos ženklų, nes abi pusės tikėjo neišvengiama pergale.
Tuo metu kai kurie Vakarų stebėtojai ir karo analitikai mano, kad paliaubos tarp Rusijos ir Ukrainos jau gali būti arti. Jų vertinimu, tarpiniai rinkimai JAV gali atlikti esminį vaidmenį užbaigiant karą.
UkrainaRusijaVladimiras Putinas
Rodyti daugiau žymių