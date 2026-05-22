Xi Jinpingas pastebėjo V. Putino silpnybę: įžvelgė galimybę D. Trumpui

CNN pastebi, kad V. Putinas tikėjosi pergalės Donbase šiemet, tačiau tai neįvyko.
Šiais metais teritorinių laimėjimų pasiekė ne Rusija, o Ukraina, kuri taip pat padarė didžiulių nuostolių Rusijos kariuomenei – apie 30–40 tūkst. žuvusių ir sužeistų karių per mėnesį.
„Pats V. Putinas neseniai pareiškė, kad karas gali būti „artėjantis prie pabaigos“ – tai stebinantis pareiškimas iš lyderio, kuris ne kartą vaizdavo karą kaip egzistencinę kovą, reikalaujančią nesibaigiančių aukų“, – pabrėžė leidinys.
V. Putinas akcentavo glaudų bendradarbiavimą su Xi Jinpingu: esą tai leido atlaikyti įvairius išbandymus
V. Putino karo tikslai invazijos pradžioje apėmė visišką Ukrainos pavergimą, NATO kaip aljanso susilpninimą ir Rusijos, kaip dominuojančios Eurazijos galios, atkūrimą.
„Šie tikslai Maskvai tampa vis sunkiau pasiekiami: mūšio lauko dinamika ir karo baigtis dabar sutelkta į Donbasą, o Rusijos pajėgos neturi jokių galimybių užimti Kyjivą – pirminį Putino tikslą“, – pabrėžė leidinys.
Taigi, kaip pažymėjo CNN, V. Putinas negali pasigirti jokiais reikšmingais rezultatais savo kare prieš Ukrainą, o situacija, panašu, su kiekvienu mėnesiu tik blogėja.
Susiję straipsniai
Pastebima, kad Xi Jinpingo pareiškimas svarbus ne tik dėl to, ką gali pasakyti apie Rusiją. Jis taip pat svarbus vertinant Kinijos planus dėl Taivano.
Tuo tarpu JAV turi galimybę sustiprinti Xi Jinpingo atsargumą.
„Protingas žingsnis dabar būtų stiprinti NATO ir paramą Ukrainai, parodyti V. Putinui, kad jis neturi galimybių atkurti savo pozicijų, o Xi – kad bet kokie veiksmai Taivano atžvilgiu sulauks koordinuoto atsako“, – teigiame straipstnyje.
D. Trumpo galimybė
D. Trumpo tikslas Ukrainos atžvilgiu – diplomatinėmis priemonėmis užbaigti karą. Tačiau, kaip pabrėžė leidinys, diplomatija pasiekė aklavietę, nes Ukraina nenori atsisakyti teritorijų, o Rusija nenori pasirašyti susitarimo be tokių nuolaidų.
Tuo pat metu D. Trumpo diplomatija buvo grindžiama prielaida, kad Ukraina, kaip silpnesnė valstybė, turi daryti nuolaidas prie derybų stalo, priešingu atveju ji pralaimės karą mūšio lauke.
„Ši prielaida, kuri ir anksčiau buvo abejotina, dabar yra klaidinga“, – pabrėžė CNN ir pridūrė, kad naujos realijos mūšio lauke suteikia naujų galimybių diplomatijai būti sėkmingai.
D. Trumpo požiūriu, geriausia galimybė dabar užbaigti karą slypi ne prielaidoje apie Ukrainos silpnumą, kaip buvo iki šiol, o Rusijos augančio pažeidžiamumo pripažinime.
Pamatykite: Pekine – pompastiškas V. Putino ir Xi Jinpingo susitikimas
„Dabar atsirado spaudimo svertų, leidžiančių paskatinti susitarimą Ukrainai priimtinomis sąlygomis, ir Vašingtonas turėtų tuo pasinaudoti“, – apibendrino leidinys.
JAVDonaldas Trumpas (Donald Trump)Xi Jinpingas
Rodyti daugiau žymių