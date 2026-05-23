Libanas: Izraelis smogė kareivinėms, sužeistas karys

„Kareivis patyrė vidutinio sunkumo sužalojimų per priešiško Izraelio smūgį į kareivines Nabatijoje“, – socialiniuose tinkluose skelbė kariuomenė.
Izraelis šeštadienį įspėjo 10-ties kaimų pietų Libane gyventojus nedelsiant evakuotis, nes planuojami antskrydžiai prieš numanomus „Hezbollah“ taikinius.
„Atsižvelgiant į teroristinės grupuotės „Hezbollah“ paliaubų susitarimo pažeidimą, Izraelio gynybos pajėgos (IDF) priverstos prieš ją imtis griežtų veiksmų. IDF neketina jums pakenkti“, – į gyventojus kreipėsi kariuomenės atstovas spaudai Avichay Adraee.
„Savo saugumo labui turite nedelsiant evakuotis iš savo namų ir pasitraukti nuo kaimų bei miestelių ne mažiau kaip 1 000 metrų atstumu į atviras vietoves“, – ragino jis.
Įraše socialiniuose tinkluose A. Adraee išvardytos bendruomenės užima didelę pietų Libano teritoriją ir yra įsikūrusios tiek šiauriniame, tiek pietiniame Litani upės krantuose.
Pranešimai apie „Hezbollah“ ir Izraelis tarpusavio kaltinimus dėl balandžio 17 d. įsigaliojusių paliaubų pažeidimų pasirodo kasdien.
Pasak Libano sveikatos apsaugos ministerijos, penktadienį per seriją Izraelio smūgių pietiniame Libane žuvo mažiausiai dešimt žmonių, tarp jų – šeši gelbėtojai ir mergaitė.
Izraelio kariuomenė pareiškė, kad smūgiai buvo nukreipti prieš motociklais keliaujančius „Hezbollah“ narius ir ginklų gamybos infrastruktūrą.