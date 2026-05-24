Karas Ukrainoje. Kyjive – košmariška naktis: Rusija masiškai atakavo dronais ir raketomis, yra žuvusių, kilo dešimtys gaisrų

2026 m. gegužės 24 d. 07:40
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​
JAV nuolatinio atstovo Jungtinėse Tautose (JT) pavaduotoja Tammy Bruce paragino Maskvą ir Kyjivą nedelsiant paskelbti visapusiškas paliaubas, siekiant diplomatinėmis priemonėmis ilgam užbaigti Rusijos karą prieš Ukrainą.
Tai ji pareiškė JT Saugumo Tarybos posėdyje Niujorke, kurį sušaukė Rusija.
T. Bruce akcentavo, kad Vašingtonas ragina Rusiją leisti humanitarinės pagalbos darbuotojams patekti į jos kontroliuojamas teritorijas.

Įstrigus Ukrainos ir Rusijos deryboms – JAV žinia

„Kol laukiame atsakymų į šiuos klausimus, pabrėžiame, kad būtina nedelsiant paskelbti visapusiškas paliaubas, siekiant ilgalaikio, derybų būdu pasiekto karo užbaigimo. Mirtys ir destrukcija turi liautis dabar“, – sakė diplomatė.
Pasak jos, Jungtinės Valstijos dar kartą ragina Rusiją ir Ukrainą užbaigti karą, kuris paveikė milijonus žmonių.
„Mes raginome jus derėtis gera valia, kad pasibaigtų šis smurtas“, – pridūrė T. Bruce.
Ji pabrėžė, kad Jungtinės Valstijos ir toliau siekia diplomatinio sprendimo ir yra pasirengusios padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų pasiekta ilgalaikė taika.
