Kare Ukrainoje – pokyčiai: istorinį Maskvos kozirį pavertė didžiausia silpnybe

P. Dickinsonas pažymi, kad Rusija šimtmečius rėmėsi pranašumu, kurio neturi jokia kita Europos valstybė – milžinišku dydžiu. Būtent jis Rusijai ilgą laiką suteikė didelį karinį privalumą – strateginį gylį, kuriame svetimšaliai užkariautojai nuo Napoleono Bonaparte’o iki Adolfo Hitlerio įklimpo, nesugebėdami suduoti rusams galutinio smūgio.
Tačiau dabar, anot P. Dickinsono, tas pats milžiniškas dydis Rusijai iš pranašumo virto problema. Pirmaisiais plataus masto karo metais tokios problemos Maskvai beveik nebuvo, nes Ukraina faktiškai neturėjo priemonių smogti dideliu nuotoliu.
Pastaraisiais mėnesiais Kyjivas nuo smūgių pafrontės zonoje perėjo prie visavertės strateginių „bombardavimų“ kampanijos, naudodamas savos gamybos dronus ir raketas. Ukrainos pajėgos dabar smogia Rusijos kariniams ir pramoniniams objektams iki 2 tūkst. kilometrų gylyje.
Kyjivą sudrebino didžiulė raketų ir dronų ataka: užfiksavo vieną po kito aidinčius sprogimus
Dėl to Ukrainos atakų pasiekiamumo zonoje atsidūrė visas Rusijos valstybės „branduolys“. Būtent šioje teritorijoje sutelkta 70 procentų šalies gyventojų ir pagrindinė pramonės dalis.
Rusija supranta šios padėties pavojų ir bando atimti iš Ukrainos tolimojo nuotolio smogiamuosius pajėgumus. Tačiau, kaip rašo P. Dickinsonas, agresorės oro gynybos krizė kol kas tik gilėja.
Nuo karo pradžios Rusija didžiąją dalį turimų oro gynybos priemonių sutelkė fronte, kad pridengtų savo pajėgas. Dėl to užnugario regionai iš esmės liko apnuoginti.
Padėtį dar labiau apsunkina tai, kad Ukrainos pajėgos pastaruoju metu mėgina kryptingai naikinti Rusijos oro gynybos kompleksus. Dėl to jų trūkumas tik didėja.
Tuo pat metu tokių priemonių Rusijai reikia vis daugiau, nes Ukrainos dronų ir raketų pasiekiamumo zona plečiasi. Taip Maskva susiduria su problema, kurios neįmanoma lengvai išspręsti vien pajėgų perdislokavimu.
„Turėdama oro erdvę, apimančią vienuolika laiko juostų ir beveik trisdešimt kartų viršijančią Ukrainos oro erdvę, Rusija yra tiesiog per didelė, kad ją būtų galima visapusiškai pridengti“, – reziumuoja P. Dickinsonas.
Pasak jo, ši trajektorija artimiausiu metu vargu ar pasikeis. Priešingai – Ukrainos tolimojo nuotolio ginklų arsenalui toliau plečiantis, o Vladimiro Putino oro gynybai vis labiau tempiantis per perimetrą, Rusijos skydas taps dar pažeidžiamesnis atakoms iš oro.
