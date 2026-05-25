Analitikai pažymi, kad Kremlius grasino Ukrainos sostinėje smogti „sprendimų priėmimo centrams“, taip pat ir panaudoti „Orešnik“, jei Ukrainos pajėgos nusitaikytų į Rusijos gegužės 9-osios iškilmes.
Ukraina tądien neatakvo Maskvos ir kitų lokacijų, kur vyko paradas.
ISW atkreipė dėmesį, kad Kremlius, norėdamas užmaskuoti Rusijos silpnumą ir nesugebėjimą apginti didelių oro erdvės plotų nuo Ukrainos smūgių giliai šalies teritorijoje, raketa „Orešnik“ grasino likus kelioms dienoms iki gegužės 9-osios.
Tęsiant karą neabejoja, kad V. Putinui galiausiai teks derėtis: situacija – ne jų naudai
Analitikų teigimu, V. Putinas po daug kritikos sulaukusio parado bando pademonstruoti jėgą.
Ataskaitoje pažymima, kad Rusijos ataka Ukrainos sostinėje drastiškai pažeidžia gegužės 9–11 dienomis galiojusią paliaubų dvasią, o V. Putinas nesilaiko jokių jam nenaudingų susitarimų.
Tuo tarpu vadinamieji Rusijos karo korespondentai šiuos smūgius pavadino simboliniais ir akcentavo, kad jie vykdomi Rusijos nesėkmių fronte fone.
Vadinamieji „Z blogeriai“ kritikuoja gegužės 24 dieną surengtą ataką kaip brangią, bet neturinčią karinės vertės. Jų nuomone, „Orešnik“ smūgis Bila Cerkvai Kyjivo srityje buvo nepagrįstas.
Vienas iš „karo korespondentų“ pažymėjo, kad Ukrainos gynybos pajėgos vis tiek veiksmingai atakuoja Rusijos logistikos objektus laikinai okupuotoje teritorijoje, o smūgiai Kyjivui šių atakų nesustabdys.
Rusijos pajėgos 2026 metų pavasario–vasaros kampanijos metu jokiais reikšmingais laimėjimais pasigirti negali, o Ukrainos pajėgos sėkmingai kontratakuoja ir masiškai atakuoja taikinius Rusijoje, įskaitant ir esančius giliai už fronto linijos.
ISW analitikai apibendrino, kad gegužės 24 dieną Rusijos smūgis Kyjivui greičiausiai tėra dar vienas tuščias Maskvos bandymas nukreipti dėmesį nuo savo nesėkmių mūšio lauke ir pademonstruoti savo jėgą tiek Rusijos viduje, tiek užsienyje.