Karas Irane. Irano kirtis viltims dėl taikos: susitarimas netrukus pasirašytas nebus

2026 m. gegužės 25 d. 11:19
Nuolat pildoma
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormūzo sąsiauryje.​​
Tebevykstančiose JAV ir Irano derybininkų derybose dėl dabartinio karo pabaigos dar neišspręsti vienas ar du klausimai, sekmadienį pranešė Irano naujienų agentūra „Tasnim“, remdamasi informuotu šaltiniu.
„Tasnim“, kuri yra susijusi su Islamo Revoliucinės gvardijos korpusu (IRGC), priskyrė nesutarimus „kliūtims Jungtinių Valstijų pusėje“.
Ji išsamesnės informacijos nepateikė ir tik pranešė, kad Teheranas reikalauja užtikrinti jo teises ir teigia, jog susitarimas negali būti sudarytas, jei kliūtys nebus pašalintos.

D. Trumpas prakalbo apie susitarimą su Iranu: tai apima ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimą

JAV prezidentas Donaldas Trumpas kiek anksčiau savo platformoje „Truth Social“ parašė, kad susitarimas, apimantis Hormuzo sąsiaurio atvėrimą, buvo „iš esmės suderėtas“.
„Šiuo metu aptariami galutiniai susitarimo aspektai ir detalės, kurios bus paskelbtos netrukus“, – pridūrė jis.
Antrame „Tasnim“ pranešime sakoma, kad susitarimas reikštų dabartinio karo pabaigą visuose frontuose.
Jis apimtų įsipareigojimą išvesti visas JAV pajėgas regione – šio punkto reikalavo Teheranas.
