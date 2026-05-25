Karas Irane. Irano kirtis viltims dėl taikos: susitarimas netrukus pasirašytas nebus

Tebevykstančiose JAV ir Irano derybininkų derybose dėl dabartinio karo pabaigos dar neišspręsti vienas ar du klausimai, sekmadienį pranešė Irano naujienų agentūra „Tasnim“, remdamasi informuotu šaltiniu.
„Tasnim“, kuri yra susijusi su Islamo Revoliucinės gvardijos korpusu (IRGC), priskyrė nesutarimus „kliūtims Jungtinių Valstijų pusėje“.
Ji išsamesnės informacijos nepateikė ir tik pranešė, kad Teheranas reikalauja užtikrinti jo teises ir teigia, jog susitarimas negali būti sudarytas, jei kliūtys nebus pašalintos.
D. Trumpas prakalbo apie susitarimą su Iranu: tai apima ir Hormūzo sąsiaurio atvėrimą
JAV prezidentas Donaldas Trumpas kiek anksčiau savo platformoje „Truth Social“ parašė, kad susitarimas, apimantis Hormuzo sąsiaurio atvėrimą, buvo „iš esmės suderėtas“.
„Šiuo metu aptariami galutiniai susitarimo aspektai ir detalės, kurios bus paskelbtos netrukus“, – pridūrė jis.
Antrame „Tasnim“ pranešime sakoma, kad susitarimas reikštų dabartinio karo pabaigą visuose frontuose.
Susiję straipsniai
Jis apimtų įsipareigojimą išvesti visas JAV pajėgas regione – šio punkto reikalavo Teheranas.
Sekite svarbiausias karo Irane naujienas su Lrytas.