M. Rubio: susitarimas su Iranu pirmadienį vis dar įmanomas

„Manėme, kad vakar vakare, galbūt šiandien, turėsime kokių nors naujienų, tačiau to nereikėtų pernelyg sureikšminti“, – Naujajame Delyje sakė M. Rubio, turėdamas omenyje galimą susitarimą.
„Manau, kad turime gana tvirtą pasiūlymą dėl jų gebėjimo atverti sąsiaurius“, – sakė jis žurnalistams, išvykdamas iš Indijos sostinės, kur lankėsi su oficialiu vizitu.
Jis paminėjo didelį Persijos įlankos valstybių palaikymą ir sakė, kad kiekviena šalis, su kuria tai buvo aptarta, supranta, jog tai padaryti ne tik labai protinga, bet ir teisinga visam pasauliui.
M. Rubio Irano blokadą Hormūzo sąsiauryje lygino su ekoniminiu branduoliniu ginklu: tai rodo vieną
M. Rubio taip pat pareiškė pasitikėjimą, kad Iranas „pradės labai realias, reikšmingas, laiko atžvilgiu ribotas derybas branduolinės programos klausimu“.
M. Rubio kalbėjo prieš tai JAV prezidentui Donaldui Trumpui sušvelninus lūkesčius dėl susitarimo. Sekmadienį D. Trumpas pareiškė liepęs savo derybininkams neskubėti.
„Jis neskuba ir nesudarys blogo susitarimo“, – apie D. Trumpą sakė M. Rubio.
JAV valstybės sekretorius taip pat sakė, kad „Izraelis visada turi teisę gintis“.
„Jei „Hezbollah“ ketina paleisti raketas arba jas paleidžia, Izraelis turi visą teisę į tai reaguoti arba užkirsti tam kelią“, – sakė jis ir pridūrė, kad tai visada buvo suprantama, taip pat ir per paliaubas.
