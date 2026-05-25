PasaulisKonfliktai ir saugumas

M. Rubio: susitarimas su Iranu pirmadienį vis dar įmanomas

2026 m. gegužės 25 d. 09:00
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pirmadienį pareiškė, kad susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo gali būti sudarytas jau šiandien, ir pridūrė, kad Izraelis turi teisę gintis nuo išpuolių.
Daugiau nuotraukų (1)
„Manėme, kad vakar vakare, galbūt šiandien, turėsime kokių nors naujienų, tačiau to nereikėtų pernelyg sureikšminti“, – Naujajame Delyje sakė M. Rubio, turėdamas omenyje galimą susitarimą.
„Manau, kad turime gana tvirtą pasiūlymą dėl jų gebėjimo atverti sąsiaurius“, – sakė jis žurnalistams, išvykdamas iš Indijos sostinės, kur lankėsi su oficialiu vizitu.
Jis paminėjo didelį Persijos įlankos valstybių palaikymą ir sakė, kad kiekviena šalis, su kuria tai buvo aptarta, supranta, jog tai padaryti ne tik labai protinga, bet ir teisinga visam pasauliui.

M. Rubio Irano blokadą Hormūzo sąsiauryje lygino su ekoniminiu branduoliniu ginklu: tai rodo vieną

M. Rubio taip pat pareiškė pasitikėjimą, kad Iranas „pradės labai realias, reikšmingas, laiko atžvilgiu ribotas derybas branduolinės programos klausimu“.
M. Rubio kalbėjo prieš tai JAV prezidentui Donaldui Trumpui sušvelninus lūkesčius dėl susitarimo. Sekmadienį D. Trumpas pareiškė liepęs savo derybininkams neskubėti.
„Jis neskuba ir nesudarys blogo susitarimo“, – apie D. Trumpą sakė M. Rubio.
Susiję straipsniai
D. Trumpas: JAV ir Iranas artėja prie susitarimo

D. Trumpas: JAV ir Iranas artėja prie susitarimo

M. Rubio: yra tikimybė, kad Iranas patvirtins susitarimą dėl taikos dar šeštadienį

M. Rubio: yra tikimybė, kad Iranas patvirtins susitarimą dėl taikos dar šeštadienį

M. Rubio: sąjungininkams reikia „plano B“, jei Iranas laikys Hormuzo sąsiaurį uždarytą

M. Rubio: sąjungininkams reikia „plano B“, jei Iranas laikys Hormuzo sąsiaurį uždarytą

JAV valstybės sekretorius taip pat sakė, kad „Izraelis visada turi teisę gintis“.
„Jei „Hezbollah“ ketina paleisti raketas arba jas paleidžia, Izraelis turi visą teisę į tai reaguoti arba užkirsti tam kelią“, – sakė jis ir pridūrė, kad tai visada buvo suprantama, taip pat ir per paliaubas.
JAVMarco RubioIranas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.