Dronų grėsmė pasiekė ir Kaliningradą: pirmą kartą sustabdyta oro uosto veikla

Kaip pažymi Ukrainos žiniasklaida, tai yra pirmas žinomas atvejis nuo Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą pradžios, kai Kaliningrado civilinis oro uostas oficialiai sustabdė veiklą dėl dronų grėsmės.
„Rosaviacija“ pranešė, kad oro uostas laikinai nustojo priimti ir išleisti orlaivius „siekiant užtikrinti skrydžių saugumą“, tačiau nenurodė konkrečios apribojimų priežasties.
Ukrainos žiniasklaida atkreipia dėmesį, kad tuo pačiu metu, kai buvo uždarytas oro uostas, Kaliningrado srities Rusijos ekstremaliųjų situacijų perspėjimo sistemos paskyra paskelbė įspėjimą apie „dronų pavojų“.
Šio pareiškimo nebuvo įmanoma patvirtinti nepriklausomai, o Rusijos pareigūnai nepranešė apie sprogimus, oro gynybos veiklą ar patvirtintą žalą objektams Kaliningrado srityje.
Skrydžių apribojimai truko apie pusantros valandos, po to „Rosaviacija“ paskelbė, kad Chrabrovo oro uostas atnaujino įprastą veiklą.
Kaliningradas yra stipriai militarizuotas Rusijos eksklavas tarp Lenkijos ir Lietuvos. Jame yra objektų, susijusių su Rusijos Baltijos laivynu, taip pat Maskvos oro gynybos tinklo elementų.
Dėl savo geografinės padėties šis regionas atlieka svarbų vaidmenį Rusijos karinėje logistikoje ir strateginėje laikysenoje Baltijos jūros regione.
Rusijos oro uostai vis dažniau yra priversti sustabdyti veiklą dėl perspėjimų apie dronus, ypač centrinėse ir pasienio srityse.
Anksčiau žiniasklaidoje pasirodė pranešimų, kad Rusija naudoja Kaliningrade dislokuotas elektroninės kovos sistemas, siekdama trikdyti Ukrainos dronų, atakuojančių taikinius Rusijos teritorijoje, maršrutus.
