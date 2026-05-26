Karas Irane. Nepaisant paliaubų JAV atakavo taikinius Irane: situacija prie Hormuzo sąsiaurio kaista

Iranas pirmadienį pareiškė, kad, siekdami sudaryti susitarimą dėl karo pabaigos, Teheranas ir Vašingtonas susitarė dėl daugelio klausimų, tačiau įspėjo, jog susitarimas nebus pasirašytas jau netrukus.
„Teisinga sakyti, kad susitarėme dėl daugelio aptariamų klausimų“, – kassavaitinėje spaudos konferencijoje sakė užsienio reikalų ministerijos atstovas Esmaeilas Baqaei.
„Bet niekas negali teigti, kad tai reiškia, jog susitarimas bus pasirašytas jau netrukus“, – nurodė jis ir apkaltino Vašingtoną „prieštaravimais“ ir keičiant savo pozicijas.
Tokios atstovo pastabos nuskambėjo po to, kai Iranas pranešė, kad baigia rengti 14 punktų pagrindus susitarimui dėl karo su Jungtinėmis Valstijomis, kuris prasidėjo vasario 28 d., pabaigos.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio teigė, kad susitarimas dėl karo su Iranu užbaigimo gali būti sudarytas jau pirmadienį, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas pažymėjo, jog liepė savo derybininkams neskubėti.
E. Baqaei spaudos konferencijoje tvirtino, kad rengiami pagrindai „yra orientuoti į karo užbaigimą“ visame regione, taip pat ir Libane.
Jis pakartojo, kad Irano branduolinės programos detalės – pagrindinė kliūtis Vašingtonui – nebuvo įtrauktos ir kad šis klausimas bus aptariamas tik tada, kai abi šalys susitars dėl pagrindų.
Atstovas sakė, kad į procesą įtrauktos išlygos dėl JAV vykdomos Irano uostų blokados pabaigos ir susitarimai dėl strateginio Hormuzo sąsiaurio.
„JAV veiksmai, vadinami jūrų blokada, turi būti nutraukti, o Irano Islamo Respublika tuo pat metu imsis būtinų priemonių saugiam tranzitui Hormuzo sąsiauryje užtikrinti“, – kalbėjo jis.
JAV kariuomenė sudavė smūgius pietų Irane
JAV kariuomenė pranešė, kad surengė smūgius pietų Irane, taikydamasi į raketų paleidimo vietas ir Irano laivus, kurie, kaip teigiama, mėgino padėti minas, nepaisant tebesitęsiančių paliaubų.
„JAV pajėgos šiandien surengė savigynos smūgius pietų Irane, kad apsaugotų mūsų karius nuo Irano pajėgų keliamų grėsmių“, – sakė JAV Centrinės vadovybės (CENTCOM) atstovas. JAV kariuomenė laikėsi santūrumo tebesitęsiančių paliaubų metu, tačiau toliau gins savo pajėgas, pridūrė atstovas.
Irano žiniasklaida pranešė apie kelias žūtis per JAV smūgius netoli Larako salos Hormuzo sąsiauryje.
JAV kariuomenė iš pradžių nepateikė jokios informacijos apie galimas aukas ir išsamiau neatskleidė apie atakas į Irano taikinius.
Paliaubos kare su Iranu iš esmės laikosi, tačiau abi šalys jau surengė keletą atakų aplink Hormuzo sąsiaurį. Gegužės pradžioje Iranas raketomis ir greitaeigiais kateriais puolė JAV karo laivus sąsiauryje, o JAV atakavo taikinius Irano žemyninėje dalyje.
M. Rubio: susitarimas su Iranu vis dar įmanomas per kelias dienas, nepaisant JAV smūgių
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio antradienį pareiškė, kad susitarimas su Iranu vis dar įmanomas, nepaisant naujų Amerikos smūgių, keliančių abejonių dėl trapių paliaubų.
„Šiandien Katare vyko kai kurie pokalbiai, tad pamatysime, ar pavyks padaryti pažangą. Manau, kad daug diskutuojama apie konkrečius pradinio dokumento punktus, tad tai užtruks kelias dienas“, – žurnalistams Džaipūre, vizito Indijoje metu, sakė M. Rubio.
„Prezidentas pareiškė norą susitarti. Jis arba sudarys gerą susitarimą, arba jokio susitarimo nebus“, – sakė jis.
Smūgiai buvo surengti tuo metu, kai aukščiausi Irano derybininkai atvyko į Dohą naujausiam derybų etapui, siekiant užbaigti kelis mėnesius trunkantį konfliktą, paskatinusį Iraną blokuoti Hormuzo sąsiaurį – svarbią pasaulio energijos eksporto arteriją.
M. Rubio žurnalistams sakė, kad „sąsiauriai turi būti atverti“.
„Jie vienaip ar kitaip bus atverti (...)Tai, kas ten vyksta, yra neteisėta, nelegalu, netvaru pasauliui, nepriimtina“, – sakė JAV valstybės sekretorius.
