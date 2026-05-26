Karas Ukrainoje. Po Rusijos grasinimų – M. Rubio ir S. Lavrovo pokalbis: JAV pasiuntė žinią

Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Ispanija, Italija ir Kanada sužlugdė pasiūlymą, kad NATO valstybės narės kasmet skirtų po 0,25 proc. BVP karinei pagalbai Ukrainai, remdamasis savo šaltiniais, praneša „The Telegraph“.
Pažymima, kad šią savaitę NATO generalinis sekretorius Markas Rutte pareiškė, jog šis planas nebus įgyvendintas, nes nesulaukė pakankamo palaikymo. Jis pridūrė tikėjęsis, kad pasiūlymą pavyks ratifikuoti per artėjantį kasmetinį Aljanso viršūnių susitikimą Ankaroje.
Pasak leidinio šaltinių, mažiausiai septynios NATO valstybės narės, kurios karinei pagalbai Ukrainai jau skiria daugiau nei 0,25 proc. BVP, planui pritarė. Tačiau bet kokie Aljanso priimami sprendimai reikalauja vieningo visų narių pritarimo.
„Jie nelabai sužavėti šios idėjos“, – leidiniui sakė pašnekovas, paminėjęs Jungtinę Karalystę, Prancūziją, Ispaniją, Italiją ir Kanadą.
Leidinys priduria, kad Jungtinės Karalystės karinis indėlis į paramą Ukrainai yra trečias pagal dydį po JAV ir Vokietijos. Vis dėlto jis nesiekia 0,25 proc. BVP ribos.
Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris anksčiau pažadėjo artimiausioje ateityje kasmet skirti mažiausiai 3 mlrd. svarų sterlingų – maždaug 0,1 proc. BVP. Tuo tarpu Prancūzija, Ispanija, Italija ir Kanada finansiniais įnašais atsilieka net nuo daugelio mažesnių savo sąjungininkų.
„The Telegraph“ pabrėžė, kad Kylio instituto surinktais duomenimis, Nyderlandai, Lenkija, taip pat Šiaurės Europos ir Baltijos šalys teikia 0,25 proc. BVP siekiančią ar net didesnę pagalbą.
Žurnalistai taip pat pridūrė, kad šios savaitės pradžioje, prieš NATO viršūnių susitikimą Švedijoje, šios šalies ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas paragino sąjungininkus suaktyvinti paramą Ukrainai.
„Labai norėčiau, kad daugiau šalių, kurios taip entuziastingai atsiliepia apie Ukrainą, savo žodžius paremtų ir darbais“, – pareiškė jis.
M. Rubio po pokalbio su S. Lavrovu: JAV vis dar pasirengusios tarpininkauti Ukrainai ir Rusijai
Jungtinės Amerikos Valstijos vis dar nori tarpininkauti Rusijai ir Ukrainai, kad karas būtų baigtas, antradienį, po Maskvos surengto didelio masto puolimo prieš Kyjivą, pareiškė JAV valstybės sekretorius Marco Rubio.
Jis sakė, kad dideli smūgiai, kuriuos viena kitai suduoda abi šalys, primena, koks siaubingas yra šis karas, kuris dabar tęsiasi ilgiau nei Antrasis pasaulinis karas, ir jis turi baigtas, po pokalbio telefonu su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu sakė M. Rubio.
„JAV pasirengusios ir padės padaryti viską, ką gali, kad padėtų užbaigti šį karą, ir tikiuosi, kad kokiu nors metu proga pasitaikys“, – per oficialų vizitą Indijoje kalbėdamas su žurnalistais sakė M. Rubio.
Rusija pirmadienį pareiškė, kad planuoja surengti daugiau smūgių Kyjivui, įskaitant ir jo „sprendimų priėmimo centrams“. Savaitgalį ji paleido daugybę dronų ir raketų į Ukrainą, žuvo keturi žmonės.
Rusijos užsienio reikalų ministerijos teigimu, per pokalbį su M. Rubio S. Lavrovas paragino Jungtines Valstijas evakuoti diplomatus iš savo ambasados Kyjive.
M. Rubio žurnalistams sakė, kad Rusija „išsiuntė pranešimą visoms ambasadoms“, ne tik JAV.
