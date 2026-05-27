PasaulisKonfliktai ir saugumas

„Spiegel“: JAV ketina gerokai sumažinti karinį indėlį į NATO

2026 m. gegužės 27 d. 08:32
Jungtinės Valstijos, anot žiniasklaidos, ketina gerokai sumažinti savo karinį indėlį į NATO. JAV gynybos sekretoriaus Pete‘o Hegsetho pasiuntinys susitikime Briuselyje praėjusią savaitę informavo sąjungininkes apie tai, kad Vašingtonas ateityje „skirs žymiai mažiau pagrindinių karinių pajėgumų“. Apie tai antradienį rašo vokiečių leidinys „Spiegel“.
Pajėgumų mažinimas esą, be kita ko, palies „JAV naikintuvus, karo laivus, dronus ar degalų pildymo lėktuvus“.
Anot duomenų, JAV planuoja skirti NATO gerokai mažiau strateginių bombonešių. „Spiegel“ rašo, kad „ligšiolinis jų skaičius bus sumažintas perpus“.
JAV naikintuvų skaičius turėtų mažėti trečdaliu. Tai amerikiečių pasiuntinys Alexanderis Velezas Greenas, kuri yra Pentagono vadovo pavaduotojo gynybos politikai Elbridge‘o Colby‘io vyriausiasis patarėjas, susitikime už uždarų durų pranešė aukštiems NATO partnerių pareigūnams.

JAV karinis laivynas, anot „Spiegel“, taip pat skirs NATO mažiau eskadrinių minininkų, o povandeninių laivų nebenori suteikti iš viso.
Europiečiai patys turėtų pasirūpinti ir žvalgybiniais dronais. Kalbant apie ginkluotus modelius, JAV ketina gerokai sumažinti savo įsipareigojimus.
Vašingtonas jau seniai reikalauja iš Kanados ir Europos partnerių prisiimti daugiau atsakomybės už NATO teritorijos gynybą.
Be dalies JAV karių atitraukimo iš Europos tai apima ir naštos perkėlimą vadovavimo struktūrose bei kariniuose pajėgumuose.
JAVNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Donaldas Trumpas (Donald Trump)

