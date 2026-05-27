Karas Irane. Izraelis surengė ataką prieš naująjį „Hamas“ karinį vadovą

JAV kariuomenė pranešė, kad surengė smūgius pietų Irane, taikydamasi į raketų paleidimo vietas ir Irano laivus, kurie, kaip teigiama, mėgino padėti minas, nepaisant tebesitęsiančių paliaubų.
„JAV pajėgos šiandien surengė savigynos smūgius pietų Irane, kad apsaugotų mūsų karius nuo Irano pajėgų keliamų grėsmių“, – sakė JAV Centrinės vadovybės (CENTCOM) atstovas.
JAV kariuomenė laikėsi santūrumo tebesitęsiančių paliaubų metu, tačiau toliau gins savo pajėgas, pridūrė atstovas.
Nepaisant JAV smūgių, M. Rubio tiki susitarimo su Iranu galimybe: prezidentas pareiškė norą
Irano žiniasklaida pranešė apie kelias žūtis per JAV smūgius netoli Larako salos Hormuzo sąsiauryje.
JAV kariuomenė iš pradžių nepateikė jokios informacijos apie galimas aukas ir išsamiau neatskleidė apie atakas į Irano taikinius.
Paliaubos kare su Iranu iš esmės laikosi, tačiau abi šalys jau surengė keletą atakų aplink Hormuzo sąsiaurį. Gegužės pradžioje Iranas raketomis ir greitaeigiais kateriais puolė JAV karo laivus sąsiauryje, o JAV atakavo taikinius Irano žemyninėje dalyje.
