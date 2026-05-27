PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Ukrainoje. Galinga Rusijos ataka Ukrainoje: po smūgio – virtinė sprogimų

2026 m. gegužės 27 d. 07:08
Nuolat pildoma
Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​
Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV) vis dar nori tarpininkauti Rusijai ir Ukrainai, kad karas būtų baigtas, antradienį, po Maskvos surengto didelio masto puolimo prieš Kyjivą, pareiškė JAV valstybės sekretorius Marco Rubio.
Jis sakė, kad dideli smūgiai, kuriuos viena kitai suduoda abi šalys, primena, koks siaubingas yra šis karas, kuris dabar tęsiasi ilgiau nei Antrasis pasaulinis karas, ir jis turi baigtas.
Tai M. Rubio pasakė po pokalbio telefonu su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu.

M. Rubio ir S. Lavrovo pokalbyje – įspėjimai dėl daugiau atakų: paragino evakuoti diplomatus iš Kyjivo

„JAV pasirengusios ir padės padaryti viską, ką gali, kad padėtų užbaigti šį karą, ir tikiuosi, kad kokiu nors metu proga pasitaikys“, – per oficialų vizitą Indijoje kalbėdamas su žurnalistais sakė M. Rubio.
Rusija pirmadienį pareiškė, kad planuoja surengti daugiau smūgių Kyjivui, įskaitant ir jo „sprendimų priėmimo centrams“. Savaitgalį ji paleido daugybę dronų ir raketų į Ukrainą, žuvo keturi žmonės.
Rusijos užsienio reikalų ministerijos teigimu, per pokalbį su M. Rubio S. Lavrovas paragino Jungtines Valstijas evakuoti diplomatus iš savo ambasados ​​Kyjive.
M. Rubio žurnalistams sakė, kad Rusija „išsiuntė pranešimą visoms ambasadoms“, ne tik JAV.
