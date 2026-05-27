Naujas karo etapas Rytų Europoje? ISW įspėja apie tyliai bręstantį scenarijų

Analitikai teigia, kad Maskva gali išnaudoti Baltarusijos pareiškimus apie neva Ukrainos dronų įskridimus į jos oro erdvę, siekdama pateisinti Baltarusijos teritorijos naudojimą „atsakomiesiems smūgiams“. Tokie veiksmai, pasak ISW, galėtų būti pateikiami kaip reakcija į tariamus incidentus.
ISW pažymi, kad Baltarusijos teritorija leistų Rusijai vykdyti nuolatinius dronų smūgius Ukrainos sausumos ryšių linijoms vakarų ir šiaurės vakarų regionuose. Šių objektų Rusijos bepiločiai šiuo metu sunkiai pasiekia tiksliai ir su didele kovine apkrova.
Galimas Rusijos pajėgų Baltarusijos teritorijos panaudojimas taip pat leistų „Shahed“ ir pigesniems „Molnija“ dronams atakuoti M-06 magistralę, kuri driekiasi per vakarų Ukrainą ir apima pagrindinius tiekimo kelius iš Lenkijos į Ukrainą, taip pat geležinkelį, jungiantį abi šalis.
Analitikai nurodo, kad Rusija jau dabar atakuoja vakarinius Ukrainos regionus iš savo teritorijos, tačiau startai iš Baltarusijos padidintų „Shahed“ ir „Molnija“ dronų tikslumą bei gebėjimą smogti judantiems taikiniams palei Ukrainos sausumos ryšių linijas. Taip pat pabrėžiama, kad tai sustiprintų jų operacinį efektyvumą.
„Baltarusijos pareiškimai ir neseni Ukrainos įspėjimai rodo, kad Rusija kuria informacines sąlygas tolesniam Baltarusijos panaudojimui kariniams tikslams, įskaitant smūgius strategiškai svarbiems objektams vakarų Ukrainos užnugaryje“, – priduria ISW.
Baltarusijos kaltinimai Ukrainai dėl „kasdienių dronų atakų“
Gegužės 26 d. Baltarusijoje buvo paskelbta apie neva reguliarius „Ukrainos kovinių dronų“ sienos kirtimus.
Baltarusijos Saugumo tarybos valstybės sekretorius Aleksandras Volfovičius pareiškė, kad esą beveik kasdien fiksuojami bandymai dronais kirsti Baltarusijos sieną.
Pasak A. Volfovičiaus, vien per pastarąją savaitę užfiksuota 116 tokių atvejų, o oro gynybos pajėgos esą 59 kartus naudojo reagavimo priemones.
Minskas taip pat teigė, kad dalis dronų neva bandė atakuoti Baltarusijos pasienio infrastruktūrą.
Ukrainos kovos su dezinformacija centro vadovas Andrijus Kovalenko pareiškė, kad Baltarusija meluoja apie Ukrainos dronus ir bando rengti provokacijas Rusijos interesais.
Ukrainos Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Andrijus Demchenko „RBC-Ukraine“ komentare teigė, kad Baltarusijos pareiškimai yra dar vienas bandymas apkaltinti Ukrainą ir perkelti atsakomybę.
A. Demchenko taip pat pažymėjo, kad A. Lukašenkos režimas vėl pabrėžia, jog Baltarusija neva nekelia grėsmės Ukrainai iš savo teritorijos.
Parengta pagal „RBC-Ukraine“ inf.
