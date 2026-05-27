Po Rusijos smūgio naujuoju ginklu – ekspertų atradimas

Ukrainos atvirųjų šaltinių tyrėjai pirmadienį paskelbė vaizdo įrašą, kuris, kaip teigiama, parodė antrosios raketos paleidimą. Medžiagoje matyti šešių submunicijų kritimas.
Kai kurie šaltiniai teigia, kad raketa galėjo nukristi netoli okupuotų Avdijivkos arba Jasynuvatos miestų – maždaug 40 kilometrų nuo fronto linijos.
Jei ši informacija pasitvirtintų, tai reikštų, kad reikšminga dalis „Orešnik“ panaudojimų galėjo baigtis techniniais gedimais dar prieš pasiekiant taikinius.
M. Rubio ir S. Lavrovo pokalbyje – įspėjimai dėl daugiau atakų: paragino evakuoti diplomatus iš Kyjivo
Remiantis Ukrainos projekto „ArmyInform“ vertinimu, bendras Rusijos smūgis gegužės 23–24 d. galėjo kainuoti apie 361 mln. JAV dolerių. Iš šios sumos apie 50 mln. JAV dolerių sudaro vienos „Orešnik“ raketos kaina.
Jeigu būtų patvirtintas ir antrasis paleidimas, bendra atakos kaina galėtų išaugti iki maždaug 411 mln. JAV dolerių.
Sekmadienio naktį Rusija panaudojo apie 90 raketų ir 600 įvairių tipų dronų. Paleidimai buvo vykdomi ir iš Kapustin Jaro bandymų poligono.
Susiję straipsniai
Internete taip pat pasirodė pranešimų apie du „Orešnik“ paleidimus – viena raketa esą smogė Kyjivui, kita, kaip teigiama, nukrito okupuotoje Donecko srities teritorijoje.
Tuo pačiu metu Ukrainos oro pajėgos nurodė, kad oficialiai buvo patvirtintas tik vienas raketos paleidimas Kyjivo regione. Aviacijos ekspertas Bohdan Dolintse mano, kad Rusijos smūgis Ukrainai naudojant „Orešnik“ raketą turėjo daugiau psichologinį tikslą nei karinę reikšmę.