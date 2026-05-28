Rusams liejant tulžį – itin svarbi Ukrainos pergalė: gali iš esmės pakeisti karo taisykles ore

Švedija planuoja ne tik perduoti Ukrainai orlaivius ir kartu pradėti derybas dėl būsimo naujesnių „Gripen E“ naikintuvų pardavimo. Apie tai prieš paskelbimą pranešė Švedijos žiniasklaida, o būsimi pirkimai galėtų būti finansuojami Europos Sąjungos remiamomis paskolomis.
Šis perdavimas dar labiau išplėstų Ukrainos Vakarų tiekiamų naikintuvų parką. Jame jau yra Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) F-16 ir Prancūzijos „Mirage 2000“, tačiau šių pajėgumų vis dar nepakanka, kad Ukraina galėtų visiškai apginti miestus ir infrastruktūrą nuo kasdienių Rusijos raketų bei dronų atakų.
Ukraina ir Švedija 2025 m. pasirašė ketinimų protokolą, kuris, pareigūnų teigimu, galėtų tapti būsimo susitarimo dėl 100–150 „Gripen“ orlaivių pagrindu. Vis dėlto Švedijos pareigūnai ne kartą įspėjo, kad naujesnių „Gripen E“ naikintuvų pristatymas greičiausiai užtruktų kelerius metus.
Iš V. Zelenskio – perspėjimo žinutė Rusijai: už karą turės sumokėti savo nuostoliais
Ukrainos pilotas Vadymas Voroshylovas, kurio šaukinys yra Karaya, pernai „Instagram“ rašė, kad JAS-39 yra ypatingai tinkamas Ukrainai.
„Man JAS-39 yra vienintelis naikintuvas pasaulyje, už kurį būčiau pasirengęs parduoti sielą“, – rašė V. Voroshylovas, vadindamas šį orlaivį „idealiu variantu“ Ukrainai.
„Saab JAS 39 Gripen“ yra daugiafunkcis naikintuvas, galintis vykdyti oro taikinių, antžeminių taikinių ir žvalgybos misijas. Analitikų teigimu, vienas didžiausių jo pranašumų Ukrainai yra tai, kad šis lėktuvas buvo specialiai sukurtas karo meto operacijoms Šaltojo karo laikotarpiu, kai Švedija tikėjosi galimų sovietinių smūgių savo oro bazėms.
Kitaip nei daugelis Vakarų naikintuvų, kurie priklauso nuo didelių ir gerai parengtų kilimo bei tūpimo takų, „Gripen“ gali veikti iš trumpesnių takų ir net nuo greitkelių ruožų. Tai daro jį mažiau pažeidžiamą Rusijos raketų smūgiams į aerodromus.
Susiję straipsniai
Karališkojo jungtinių tarnybų instituto RUSI ekspertas Peteris Laytonas teigė, kad Švedijos oro pajėgos nuo Antrojo pasaulinio karo daug dėmesio skyrė galimybei prižiūrėti orlaivius lauko sąlygomis.
„Švedijos oro pajėgos nuo Antrojo pasaulinio karo įdėjo daug pastangų, kad galėtų prižiūrėti orlaivius lauke, paprasčiausiai pasitelkdamos šauktinius aviacijos karius, o tai gerokai palengvina užduotį“, – „Kyiv Independent“ sakė P. Laytonas.
„Gripen“ taip pat sukurtas taip, kad būtų galima labai greitai jį parengti naujam skrydžiui. „Saab“ ir Ukrainos piloto V. Voroshylovo duomenimis, idealiomis sąlygomis „Gripen“ galima papildyti degalais ir apginkluoti antrajam skrydžiui maždaug per 10 minučių.
„Gripen“ gali taip pat gabenti platų NATO ginklų spektrą, įskaitant IRIS-T, AIM-9 „Sidewinder“, AIM-120 AMRAAM ir „Meteor“ oras–oras raketas. Ši ginkluotė yra viena priežasčių, kodėl Ukraina ypač domisi šiuo naikintuvu.
Karo istorikas ir ginklų ekspertas Andrii Kharukas „Kyiv Independent“ aiškino, kad „Gripen“ turi svarbų pranašumą prieš F-16.
„Vienas iš „Gripen“ pranašumų prieš F-16 yra jo gebėjimas nešti „Meteor“ oras–oras raketą“, – teigė A. Kharukas.
RUSI vyresnysis mokslinis bendradarbis Justinas Bronkas sakė, kad „Meteor“ raketa galėtų padėti Ukrainai geriau kovoti su Rusijos sklendžiančių bombų atakomis. Tokias atakas vykdo Su-34 orlaiviai, veikiantys už fronto linijos.
„Tik „Meteor“ turi tinkamą veiksmingą nuotolį, kad galėtų kelti grėsmę Su-34 orlaiviams, paleidžiantiems sklendžiančias bombas 60–100 kilometrų už fronto linijos“, – „Kyiv Independent“ sakė J. Bronkas.
J. Bronkas pridūrė, kad AMRAAM raketos, kurios šiuo metu tiekiamos Ukrainos F-16 naikintuvams, ir MICA raketos, naudojamos „Mirage 2000“, fronto kovos sąlygomis neturi panašaus veiksmingo nuotolio.
Tuo metu Naujesnė „Gripen E“ versija turi patobulintą radarą ir elektroninės kovos sistemas. Joje taip pat įrengtas „General Electric F414G“ variklis ir pažangi technika, įskaitant AESA radarą bei panoraminį kabinos ekraną.
Vis dėlto ekspertai įspėja, kad „Gripen“ nereikėtų vaizduoti kaip „stebuklingo ginklo“. A. Kharukas „Kyiv Independent“ šį orlaivį apibūdino kaip „dar vieną naudingą įrankį, kuris padės Ukrainai“.
Pasak A. Kharuko, bendras šių naikintuvų poveikis labai priklausys nuo to, kiek orlaivių Švedija galiausiai perduos ir kaip greitai jie atvyks į Ukrainą.
ŠvedijaUkrainanaikintuvai
Rodyti daugiau žymių