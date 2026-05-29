„Politico“: Ukraina atkirto Rusijos sausumos koridorių į Krymą

Šie smūgiai yra Ukrainos strategijos pokyčio rezultatas. Šalies gebėjimai gaminti dronus, kurių skrydžio nuotolis yra nuo 100 iki 300 kilometrų (vadinamieji vidutinio nuotolio dronai) ir kurie gali smogti Rusijos taikiniams gerokai už fronto linijos, tobulėja.
„Pradedame Rusijos kariuomenės logistikos blokavimą ir didiname vidutinio nuotolio smūgių galimybes, kad sunaikintume Rusijos karinę galią toli už fronto linijų. Mūsų tikslas – didinti spaudimą rusams, kad jie nutrauktų puolamąsias operacijas“, – trečiadienį pareiškime sakė Ukrainos gynybos ministras Mykhailo Fedorov.
Ukrainos kariuomenės nepilotuojamųjų pajėgų 412-oji „Nemesis“ brigada antradienį paskelbtame pranešime nurodė, kad kelias P-280, einantis iš okupuoto Mariupolio į Simferopolį Kryme, taip pat yra intensyviai atakuojamas.
Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti dešimtys sudegusių rusiškų sunkvežimių palei kelią, o virš šio rajono skraido Ukrainos dronai. Visgi įrašuose dar galima matyti, kad kai kurių sunkvežimių eismas greitkeliu tęsiasi.
Nepaisant to, „Rusijos puolimo tempas žymiai sulėtėjo“, – teigiama Varšuvoje įsikūrusio Rytų studijų centro analizėje.
M. Fedorovas teigė, kad Ukrainos operacija „padidino priešo logistikos objektų, sandėlių, ginklų, vadaviečių ir tiekimo kelių naikinimą operatyvinėje gilumoje“, tvirtindamas, kad, remiantis Ukrainos žvalgybos duomenimis, logistikos objektų naikinimas sumažina Rusijos puolamąsias operacijas.
Ukrainos atakos rodo didėjančius šalies dronų pajėgumus, kuriuos sustiprina auganti gamyba. Dėl jos Kyjivas nebėra priklausomas nuo ginklų tiekimo iš sąjungininkų.
„Nuo pavasario pradžios vidutinio nuotolio smūginės atakos pašalino Rusijos oro gynybą regione, o tai leido mums skristi virš bet kurios vietos laikinai okupuotose teritorijose“, – antradienį „Politico“ sakė Topotas, Ukrainos „Magyar’s Birds“ 7-ojo bataliono, kuris specializuojasi dronuose, vadas.
„Dabar mums pasiekti tuos greitkelius užtrunka vos valandą“, – sakė vadas.
Kiek anksčiau šią savaitę Rusijos kariniai tinklaraštininkai ir vietiniai Maskvos paskirti pareigūnai pranešė apie didėjantį Ukrainos dronų, smogiančių į taikinius pagrindiniuose keliuose, jungiančiuose Rusiją su Krymu per okupuotą Ukrainos dalį, skaičių. Valdžios institucijos paragino vietinius gyventojus laikytis atokiau nuo greitkelių.
„Mes ne tik apsunkiname judėjimą, bet ir apskritai draudžiame judėti bet kuriuo keliu laikinai okupuotose teritorijose“, – sakė Topotas.
Vašingtone įsikūręs analitinis centras „Institute for the Study of War“ savo naujausioje karo padėties apžvalgoje teigia, kad Ukrainos vykdoma dronų operacija pietinėje Ukrainos dalyje trikdo Rusijos logistiką, sukelia prekių ir degalų trūkumą, o tai tiesiogiai mažina Rusijos karinius pajėgumus regione.
