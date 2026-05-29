Baltarusijai – augantis Rusijos spaudimas: Ukraina perspėja apie galimas provokacijas

Pasak A. Demčenkos, nuo 2022 metų Baltarusija prie sienos su Ukraina laiko nedidelį savo karinių dalinių skaičių, kurie periodiškai rotuojami, tačiau jų skaičius nedidėja.
„Tuo pačiu tai, kas vyksta šalies teritorijos gilumoje, kaip praneša žvalgyba, dabar rodo, kad Rusija aktyviau pradėjo spausti Baltarusiją, jog ši platesniu mastu ir savo pajėgomis prisijungtų prie karo prieš Ukrainą“, – teigė A. Demčenko.
Jis neatmetė, kad ateityje gali būti surengtos provokacijos Ukrainos sienos kryptimi. Pasak jo, taip pat negalima atmesti ir galimos invazijos.
Vis dėlto A. Demčenko pabrėžė, kad Rusija šiuo metu neturi smogiamųjų grupuočių Baltarusijos teritorijoje, tačiau bet kuriuo momentu gali jas permesti ir panaudoti Baltarusijos statomus infrastruktūros objektus.
Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis taip pat pareiškė, kad Rusija siekia dar labiau įtraukti Baltarusiją į karą. Pasak jo, įvyko papildomi kontaktai tarp Rusijos atstovų ir savęs prezidentu pasiskelbusio Baltarusijos vadovo Aliaksandro Lukašenkos.
V. Zelenskio teigimu, šių kontaktų tikslas buvo įtikinti A. Lukašenką prisijungti prie naujų Rusijos agresyvių operacijų.
„Rusija svarsto operacijų planus pietų ir šiaurės kryptimis iš Baltarusijos teritorijos – arba prieš Černihivo-Kyjivo kryptį Ukrainoje, arba prieš vieną iš NATO šalių“, – sakė V. Zelenskis.
Pats A. Lukašenka aiškino, kad Baltarusija į karą prieš Ukrainą įsitrauktų tik tuo atveju, jei šalis patirtų „agresiją“. Jis tikino, kad Baltarusija neketina įsivelti į karą, nes tam „nėra jokios būtinybės – nei civilinės, nei karinės“.
Tuo metu Karo tyrimų instituto (ISW) analitikai mano, kad Rusija gali panaudoti Baltarusijos teritoriją smūgiams greitkeliui M-06 Kyjivas–Čopas. Analizuodami Baltarusijos saugumo tarybos sekretoriaus Aleksandro Volfovičiaus pareiškimą apie esą 116 Ukrainos dronų sienos pažeidimo atvejų, ISW ekspertai pažymėjo, kad Maskva tai gali panaudoti kaip pretekstą paleisti smogiamuosius dronus iš Baltarusijos teritorijos į Ukrainos objektus, ypač vakariniuose regionuose.
