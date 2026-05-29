PasaulisKonfliktai ir saugumas

Karas Irane. Po pranešimų apie derybininkų pasiektą susitarimą – įspėjimas dėl D. Trumpo

2026 m. gegužės 29 d. 07:04
Nuolat pildoma
JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormūzo sąsiauryje.​​
JAV kariuomenė smogė į netoli Hormuzo sąsiaurio esančią Irano poziciją, iš kurios buvo valdomi dronai, pranešė JAV pareigūnas.
Kariuomenė taip pat numušė keturis dronus, kėlusius grėsmę Jungtinėms Valstijoms, sakė pareigūnas ir pridūrė, kad iš pozicijos pietiniame Irano uostamiestyje Bandar Abase buvo rengiamasi paleisti penktąjį droną.
„Šie veiksmai buvo apgalvoti, visiškai gynybiniai ir skirti paliauboms palaikyti“, – pridūrė pareigūnas.

Daugėjant vilčių dėl JAV ir Izraelio karo prieš Iraną – naftos kainų reakcija: gerokai smuko

Ketvirtadienį Irano revoliucinė gvardija puolė Amerikos bazę, atsakydama į JAV smūgius šalies pietuose, pranešė Irano valstybinis transliuotojas IRIB.
„Po šio ryto įsiveržusios JAV kariuomenės agresijos prieš Bandar Abaso oro uosto pakraštyje esančią vietą panaudojant aviacijos sviedinius 4.50 val. vietos (3.20 val. Lietuvos) laiku buvo atakuota Amerikos aviacijos bazė, buvusi atakos šaltiniu,“ – teigė Irano revoliucinė gvardija, praneša IRIB.
Trečiadienį JAV prezidentas D. Trumpas, regis, pagrasino užpulti JAV sąjungininką Omaną, jei šis palaikys Iraną dėl Hormuzo sąsiaurio atidarymo.
Paklaustas, ar sutiktų su trumpalaikiu susitarimu, leidžiančiu Iranui ir Persijos įlankos valstybei kontroliuoti šį vandens kelią, D. Trumpas pareiškė, kad Omanas privalo elgtis tinkamai, kitaip bus susprogdintas.
„Ne, sąsiauris bus atviras visiems“, – žurnalistams per ministrų kabineto posėdį Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas.
„Tai tarptautiniai vandenys, ir Omanas elgsis kaip ir visi kiti, kitaip turėsime jį susprogdinti. Jis tai supranta, viskas su juo bus gerai.“, – pareiškė D. Trumpas.
