Iš P. Hegsetho lūpų – rimtas signalas NATO ir Europai

NATO valstybės 2025 m. pasižadėjo didinti gynybos išlaidas iki 5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP). Tačiau nepaisant pastangų, nemažai Aljanso narių teigia, kad joms gali nepavykti pasiekti nustatyto tikslo.
„Mandagūs mūsų Europos sąjungininkų raginimai daugiau investuoti į savo gynybą buvo neišgirsti per ilgai. Galų gale jie pradėjo vytis“, – sakė Pentagono vadovas gynybos viršūnių susitikime Singapūre.
„Sąjungininkai, kurie atsisako prisiimti daugiau atsakomybės už mūsų kolektyvinę gynybą, pajus akivaizdų pokyti, kaip mes tvarkome reikalus“, – pareiškė P. Hegsethas.
Karių atitraukimą iš Vokietijos laiko ilgalaike strategija: JAV ruošiasi kariauti dviem frontais
Singapūre dalyvaudamas saugumo forume „Shangri-la Dialogue“, JAV gynybos sekretorius taip pat sakė, kad saugumo padėtis Azijoje neproporcingai daug remiasi JAV karine galia, o daugelis amerikiečių sąjungininkų ir partnerių šiame regione leido savo gynybos pajėgumams sunykti.
Jis sutinka, kad nemažai valstybių Azijos ir Ramiojo vandenyno regione pradėjo daugiau investuoti į gynybą ir išskyrė Pietų Korėjos pavyzdį.
Anot jo, P. Korėja yra „ant fronto linijos, todėl vysto tikrą karinę galią“.
P. Hegsethas taip pat pagyrė Australijos, Filipinų ir Japonijos skiriamą finansavimą gynybai.
Gegužės mėnesį JAV valstybės sekretorius Marco Rubio pareiškė, kad JAV mažina karių skaičių Europoje, nes Vašingtonas sutelkė dėmesį į kitas grėsmes, o Europos valstybės stiprina savo gynybą.
