Izraelio pajėgos įsiveržė dar toliau į Libaną

Izraelis tęsė intensyvų bombardavimą Libano pietuose, o šios šalies prezidentas Josephas Aounas pokalbyje su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio pabrėžė, kad „būtina dėti visas pastangas, siekiant ugnies nutraukimo“.
Paliaubos tarp Izraelio ir Irano remiamos islamistų organizacijos „Hezbollah“ oficialiai įsigaliojo balandžio 17 d., tačiau jų nesilaikoma, nes Iranas reikalauja, kad Libanas būtų įtrauktas į bet kokį susitarimą su JAV, siekiant užbaigti platesnio masto karą, kuris Artimuosiuose Rytuose prasidėjo vasario pabaigoje.
Izraelis ir „Hezbollah“ kaltina vienas kitą pažeidinėjant paliaubas ir bando pateisinti savo atakas dėl šių pažeidimų.
B. Netanyahu penktadienį paskelbė, kad Izraelio pajėgos persikėlė per Litani upę, kuri yra už 30 km į šiaurę nuo Izraelio ir Libano sienos.
„Mūsų pajėgos peržengė Litani upę, jos pasiekė dominuojančias aukštumas“, – sakė jis savo biuro paviešintame vaizdo įraše, pridurdamas, kad Izraelis „tiesiogiai smogia „Hezbollah“.
Šeštadienį Izraelio kariuomenė nurodė septynių kaimų gyventojams pietų Libane evakuotis, nes ten bus atakuojami „Hezbollah“ taikiniai.
Izraelio kariuomenė pareiškė, kad „teroristinė organizacija „Hezbollah“ pažeidė paliaubų susitarimą, todėl Izraelio gynybos pajėgoms tenka imtis ryžtingų veiksmų“.
Kai kurie iš septynių kaimų yra prie Nabatijos miesto.
Izraelis ir Libanas balandžio mėnesį pradėjo derybas, o ketvirtasis jų ratas turėtų įvykti Vašingtone ateinančią savaitę. Penktadienį įvyko susitikimas Pentagone, o tuo pačiu metu JAV siekia sudaryti susitarimą su Iranu, kad regione būtų užbaigtas karas ir pasibaigtų Hormuzo sąsiaurio blokada.
JAV gynybos sekretoriaus pavaduotojas Elbridge'as Colby socialinėje platformoje „X“ teigė, kad diskusijos tarp Izraelio ir Libano yra produktyvios.
Libano sveikatos apsaugos ministerija penktadienį paskelbė, kad per Izraelio vykdomas atakas nuo kovo 2 d. žuvo mažiausiai 3 355 žmonės.
