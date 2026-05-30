JAV gynybos sekretorius: bet koks susitarimas su Iranu būtų geras

„Bet koks susitarimas su Iranu būtų geras susitarimas. Mes taip pat vis dar esame įsipareigoję pasauliui užtikrinti, kad, pavyzdžiui, Iranas neturės branduolinio ginklo“, – P. Hegsethas sakė gynybos forumo „Shangri-La Dialogue“ metu.
Prieš posėdį D. Trumpas savo socialinėje platformoje „Truth Social“ rašė, kad vienas iš jo reikalavimų yra, jog Iranas niekada neturėtų branduolinio ginklo ir kad laivyba Hormuzo sąsiauriu būtų atnaujinta nedelsiant.
P. Hegsethas teigė, kad JAV yra „daugiau nei pajėgi“ atnaujinti karo veiksmus prieš Iraną.
Nepaisant JAV smūgių, M. Rubio tiki susitarimo su Iranu galimybe: prezidentas pareiškė norą
„Mūsų kariniai ištekliai tam puikiai tinka tiek ten, tiek visame pasaulyje, todėl esame labai palankioje padėtyje“, – sakė gynybos sekretorius.
Anot jo, D. Trumpas yra kantrus ir nori pasiekti „gerą susitarimą“, kuris užtikrintų, kad Iranas neturės branduolinio ginklo.
Posėdžio metu buvo svarstytas pasiūlymas pratęsti paliaubas su Iranu 60-iai dienų ir derėtis dėl Irano branduolinės programos, aukšto rango pareigūnas sakė naujienų agentūrai „The Associated Press“.
Susiję straipsniai
Tačiau jis neatskleidė, ar D. Trumpas tam pritarė po dvi valandas trukusio susitikimo.
JAVIranassusitarimas
Rodyti daugiau žymių