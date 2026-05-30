JAV žiniasklaidoje – Estijos pavyzdys: kaip „maža NATO šalis“ ruošiasi galimam karui su Rusija

Ypatingą dėmesį Estija skiria rytiniams šalies regionams, besiribojantiems su Rusija.
Tartu mieste vietos valdžia jau treniruojasi pagal masinės evakuacijos scenarijus ir rengiasi netikėtų išpuolių atvejams. Iki 2028 metų planuojama įrengti laikinas slėptuves 100 tūkst. žmonių.
Vaikų darželių vadovai dalyvauja krizių valdymo mokymuose ir gauna skubios pagalbos įrangą, įskaitant radijo ryšio priemones, pirmosios pagalbos rinkinius ir lauko virykles.
Į JAV neapibrėžtumo žaidimą įsitraukė ir Rusija: atsakė, ką tai reiškia Baltijos šalims
Vidurinių mokyklų mokiniai mokomi valdyti dronus, o Estijoje ir kaimyninėje Latvijoje reguliariai vyksta didelio masto NATO karinės pratybos, kuriose naudojama šarvuotoji technika ir šimtai dronų.
Talinas įsitikinęs, kad geriausias būdas išvengti karo – parodyti Rusijai savo pasirengimą gintis. Todėl šalis daug dėmesio skiria ne tik kariniams pajėgumams, bet ir civilių gyventojų pasirengimui krizėms.
„Taip veikia atgrasymas. Visada turi būti pasirengęs, kad Rusija nesiveržtų į tavo šalį. Kuo labiau ruošiesi, kuo geriau esi pasirengęs, tuo aiškiau Rusija mato, kad tai nebūtų lengvai laimima kova“, – „The Wall Street Journal“ paaiškino Tarptautinio gynybos ir saugumo centro ekspertas Marekas Kochvas.
Susiję straipsniai
Pasak Estijos pareigūnų, šiuo metu Rusija nekelia tiesioginės karinės grėsmės šaliai, nes didelė jos išteklių dalis yra sutelkta kare prieš Ukrainą. Tačiau pasibaigus kovoms Kremlius gali daugiau dėmesio skirti Baltijos regionui.
Estija jau dabar yra viena iš NATO lyderių pagal gynybos išlaidas, skaičiuojant jų dalį nuo bendrojo vidaus produkto (BVP). Vyriausybė planuoja iki šio dešimtmečio pabaigos padidinti šį rodiklį iki 5,4 proc. BVP.
Lėšos pirmiausia skiriamos oro gynybos sistemų, bepiločių technologijų ir amerikietiškų didelio mobilumo raketinės artilerijos sistemų plėtrai.
Diskusijų dėl galimo JAV karinio buvimo Europoje mažinimo fone Talinas taip pat aktyviai stiprina bendradarbiavimą su kitomis NATO sąjungininkėmis, pirmiausia Jungtine Karalyste ir Prancūzija.
Vienas didžiausių pastarųjų mėnesių karinių renginių buvo Estijoje vykusios pratybos „Pavasario audra“ („Spring Storm“). Jose dalyvavo apie 12 tūkst. NATO karių.
Prie mokymų prisijungė ir Ukrainos specialistai, kurie dalijosi su sąjungininkais modernios karybos, paremtos dronų naudojimu, patirtimi.
Rytų Estijos gyventojams sąjungininkų karių buvimas jau tapo įprastu vaizdu.
Britų ir prancūzų šarvuotosios technikos kolonos reguliariai juda vietiniais keliais, primindamos, kad šalis ruošiasi įvairiems galimiems scenarijams NATO rytiniame flange.
EstijaNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)Rusija
Rodyti daugiau žymių