Karas Ukrainoje. V. Putinas sureagavo į K. Budrio žodžius

Naktį į gegužės 29-ąją Rumunijos Galacio mieste dronas rėžėsi į gyvenamąjį pastatą ir sukėlė gaisrą. Apie incidentą pranešė „Faytuks Network“ bei oficialiai Rumunijos greitojo reagavimo tarnyba (ISU).
Pirmieji pranešimai apie incidentą pasirodė apie 2.42 val. vietos laiku. Skelbta, kad dronas galėjo būti Rusijos, nes tuo metu Rusijos pajėgos masiškai atakavo Ukrainos Odesos sritį bepiločiais orlaiviais. Galacio miestas yra netoli Rumunijos ir Ukrainos sienos.
„Remiantis preliminaria informacija, Rusijos dronas nukrito ant daugiabučio Galacio mieste. Incidentas įvyko netrukus po valdžios institucijų perspėjimo apie galimą objektų kritimą iš aplinkinės oro erdvės“, – skelbė „Faytuks Network“.
Kiek vėliau incidentą oficialiai patvirtino Rumunijos greitojo reagavimo tarnyba. Pasak ISU, dronas pataikė į gyvenamąjį namą, o smūgio metu 10-ajame aukšte esančiame bute nugriaudėjo sprogimas ir kilo gaisras.
Rumunijos užsienio reikalų ministerija penktadienį apkaltino Rusiją „rimta ir neatsakinga eskalacija“, nes prieš tai jos teritorijoje netoli sienos su Ukraina bepilotis orlaivis smogė į daugiabutį.
„Šis incidentas yra rimta ir neatsakinga Rusijos Federacijos eskalacija“, – sakoma ministerijos pareiškime ir priduriama, kad Bukareštas informavo NATO generalinį sekretorių ir „paprašė imtis priemonių, jog būtų paspartintas kovos su bepiločiais orlaiviais pajėgumų perdavimas Rumunijai“.
Penktadienį NATO patvirtino, kad daugiabutis Rumunijoje buvo atakuotas dronu, kai Rusija puolė Ukrainos infrastruktūrą netoli sienos, ir pasmerkė Maskvos beatodairiškumą.
„NATO ir toliau stiprins savo gynybą nuo visų grėsmių, įskaitant dronų“, – socialiniuose tinkluose sakė NATO atstovė spaudai Allison Hart ir pridūrė, kad Aljanso vadovas Markas Rutte palaiko ryšį su Rumunijos valdžia.
